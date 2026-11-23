Η συνταξιοδότηση είναι συνήθως συνώνυμη με τον ελεύθερο χρόνο και τις νέες περιπέτειες. Για τη Μαρί Μάνγκιν και τον σύζυγό της, το σχέδιο ήταν ξεκάθαρο: να διασχίσουν δρόμους και να ανακαλύψουν νέους προορισμούς πάνω σε ένα τροχόσπιτο.Ωστόσο, το όνειρο κράτησε λίγο. Μόλις δύο ταξίδια ήταν αρκετά ώστε το ζευγάρι να αποφασίσει να πουλήσει το όχημα και να επανεξετάσει πλήρως την ιδέα του για τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης.Όπως αφηγήθηκε η Μάνγκιν στο Business Insider, και οι δύο φαντάζονταν εδώ και χρόνια μεγάλες οδικές διαδρομές μόλις τελείωνε ο εργασιακός τους βίος. Η ευκαιρία εμφανίστηκε όταν επισκέφθηκαν μια έκθεση οχημάτων και βρήκαν ένα μικρό βαν camper της δεκαετίας του '90 που ταίριαζε απόλυτα στον προϋπολογισμό τους. Ήταν εξοπλισμένο με κουζίνα, γεννήτρια και όσα πίστευαν ότι χρειάζονταν για τις αποδράσεις τους. Πεπεισμένοι ότι επρόκειτο για σημάδι της μοίρας, το αγόρασαν σχεδόν αμέσως.