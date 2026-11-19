Ένα βλήμα πυροβολικού διαμετρήματος 75 χιλιοστών, που χρονολογείται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και περιείχε εκρηκτική γόμωση, εντοπίστηκε σε επιχείρηση επεξεργασίας πατάτας στην περιοχή Σαντοβένια δε λα Βαλδονσίνα, στην επαρχία της Λεόν, στην Ισπανία.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, όταν εργαζόμενοι εντόπισαν το πολεμικό βλήμα πάνω στον ιμάντα μεταφοράς, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας φορτίου με πατάτες που είχαν εισαχθεί από τη Γαλλία, με την υπόθεση να γίνεται γνωστή δύο μέρες μετά, μέσω ανακοίνωσης της Υποδιοίκησης της Κυβέρνησης της χώρας.Μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε βρεθεί, οι εργαζόμενοι διέκοψαν αμέσως τη λειτουργία της μονάδας και ενημέρωσαν τη Χωροφυλακή. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης απομάκρυναν το προσωπικό από το σημείο και φρόντισαν να μην αγγίξει κανείς το βλήμα, μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.