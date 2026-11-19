Μαθήτρια 14 ετών καλλιεργεί μανιτάρια στο υπόγειό της και τα προσφέρει σε οικογένειες που έχουν ανάγκη
Μαθήτρια 14 ετών καλλιεργεί μανιτάρια στο υπόγειό της και τα προσφέρει σε οικογένειες που έχουν ανάγκη
Η Gloria Chi ίδρυσε την πρωτοβουλία Fungi For Future, συγκεντρώνει χρησιμοποιημένο καφέ από καταστήματα της περιοχής της και καλλιεργεί πλευρώτους στο υπόγειο του σπιτιού της
Μια πρωτότυπη ιδέα που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την προσφορά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη είχε μια 14χρονη μαθήτρια από την Ιντιάνα των ΗΠΑ. Η Gloria Chi συγκεντρώνει χρησιμοποιημένα κατακάθια καφέ από καφετέριες της περιοχής της και τα αξιοποιεί για να καλλιεργήσει μανιτάρια, τα οποία στη συνέχεια προσφέρει σε τοπικές τράπεζες τροφίμων.
Η έφηβη ίδρυσε την πρωτοβουλία Fungi For Future, δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε ένα υλικό που συνήθως καταλήγει στα σκουπίδια. Σύμφωνα με το Points of Light, μέχρι στιγμής η ομάδα της έχει συγκεντρώσει 242 λίβρες χρησιμοποιημένου καφέ, δηλαδή περίπου 110 κιλά, και έχει καλλιεργήσει 90 λίβρες μανιταριών, περίπου 41 κιλά.
Η καλλιέργεια μανιταριών στο υπόγειο του σπιτιού της
Η Gloria ζει στο Bloomington της Ιντιάνα και έχει οργανώσει ένα δίκτυο συνεργασίας με καφετέριες της περιοχής. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώνουν τα κατακάθια του καφέ σε ειδικά δοχεία, ώστε η ίδια και οι εθελοντές που τη βοηθούν να τα παραλαμβάνουν και να τα μεταφέρουν στο σπίτι της. Εκεί, στο υπόγειο, ξεκινά η διαδικασία της καλλιέργειας. Τα κατακάθια αναμειγνύονται με παστεριωμένο άχυρο και μυκήλιο, το οποίο αποτελεί το βασικό μέρος του μύκητα. Το μείγμα τοποθετείται σε πλαστικούς κουβάδες με μικρές οπές στα τοιχώματα, από όπου αναπτύσσονται τα μανιτάρια.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η έφηβη ίδρυσε την πρωτοβουλία Fungi For Future, δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε ένα υλικό που συνήθως καταλήγει στα σκουπίδια. Σύμφωνα με το Points of Light, μέχρι στιγμής η ομάδα της έχει συγκεντρώσει 242 λίβρες χρησιμοποιημένου καφέ, δηλαδή περίπου 110 κιλά, και έχει καλλιεργήσει 90 λίβρες μανιταριών, περίπου 41 κιλά.
Η καλλιέργεια μανιταριών στο υπόγειο του σπιτιού της
Η Gloria ζει στο Bloomington της Ιντιάνα και έχει οργανώσει ένα δίκτυο συνεργασίας με καφετέριες της περιοχής. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώνουν τα κατακάθια του καφέ σε ειδικά δοχεία, ώστε η ίδια και οι εθελοντές που τη βοηθούν να τα παραλαμβάνουν και να τα μεταφέρουν στο σπίτι της. Εκεί, στο υπόγειο, ξεκινά η διαδικασία της καλλιέργειας. Τα κατακάθια αναμειγνύονται με παστεριωμένο άχυρο και μυκήλιο, το οποίο αποτελεί το βασικό μέρος του μύκητα. Το μείγμα τοποθετείται σε πλαστικούς κουβάδες με μικρές οπές στα τοιχώματα, από όπου αναπτύσσονται τα μανιτάρια.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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