Έπιασε ένα ψάρι και κέρδισε 1 εκατ. δολάρια: Η απίστευτη τύχη ενός 26χρονου στην Αυστραλία

Ο 26χρονος δεν είχε ιδέα τι έκρυβε το barramundi που έβγαλε από το νερό, μέχρι τη στιγμή που έμαθε ότι είχε πιάσει το μοναδικό ψάρι με το κορυφαίο έπαθλο