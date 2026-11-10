Η Έλενα Χριστοπούλου έκλεισε τα 50: «Η αγάπη κάνει θαύματα, προσοχή στα καθάρματα», έγραψε
Η Έλενα Χριστοπούλου έκλεισε τα 50: «Η αγάπη κάνει θαύματα, προσοχή στα καθάρματα», έγραψε
Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα 17 της και το μήνυμα όλο νόημα - «Σε ξυπνάει ο ψεύτης απο τον λήθαργο, σε πονάει ο προδότης που δεν το περιμένεις», πρόσθεσε
Τα γενέθλιά της έχει η Έλενα Χριστοπούλου και το γιόρτασε με μία ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram, κάνοντας αναφορά στις όμορφες και στις δύσκολες στιγμές της ζωής της, στα μαθήματα που πήρε και στους ανθρώπους που πέρασαν από το πλευρό της.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 10 Νοεμβρίου για τα 50 της χρόνια σημείωσε αρχικά πως ποτέ δεν έψαχνε την εύκολη λύση και πάντοτε δούλευε σκληρά για να πετύχει: «Εδώ είμαι 17 κ κάτι.. έλεγα να γίνω εκτός απο αθλήτρια... κ μοντέλο.... μ έλεγαν ιστορίες θα πετύχεις, θα κάνεις, θα ρανεις ... θα βγάλεις χρήματα θα θα θα... τι έκανα? Το αντίθετο δούλεψα σαν να μην υπάρχει αύριο πρωί βράδυ για να μην πάω στην εύκολη λύση (ταλαίπα μια ζωή) καμία εύκολη λύση!».
Στη συνέχεια, η Έλενα Χριστοπούλου πρόσθεσε πως διασκέδασε σε όλο αυτό το «ταξίδι», ακόμη κι αν τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα της αποδείχτηκε πως δεν ήταν αυτοί που περίμενε: «Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια... το διασκέδασα? ΝΑΙ ρε φίλε πέρασα καλά διασκέδασα χόρεψα δούλεψα μέχρι κόκκαλο όλα! Το χάρηκα το όλο! Με ωραίους ανθρώπους με σκάρτους ναι ναι όλοι κάτι δίνουν... Τι θέλω τι χρειάζομαι τι μισώ τι σιχαίνομαι τι γουστάρω το μαθα κ απο την καλή κ την ανάποδη (κ ότι δεν κατάλαβα στην ώρα του... μονο καλό μ έκανε .. σε ξυπνάει ο ψεύτης απο τον λήθαργο σε πονάει ο προδότης π δεν το περιμένεις) ΟΜΩΣ σ κάνει καλό στην ψυχή η αγάπη κ η φροντίδα όταν δεν την ζητάς κ έρχεται κ κατσικώνεται στον καναπέ κ είναι σαν φάρμακο... όταν ολα τα φαρμακεία είναι κλειστά!».
Δείτε την ανάρτηση
Η μάνατζερ δήλωσε έτοιμη για ό,τι θα της φέρει η ζωή και έκλεισε με ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους: «Κ έτσι αλλάζει η ιστορία... Κ τώρα? Τώρα ότι έγινε... έγινε! Πάμε για τα επόμενα μαθήματα αλλά τώρα πια darling I am ready! Ps #ηαγαπηκανειθαυματα προσοχή στα καθάρματα».
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 10 Νοεμβρίου για τα 50 της χρόνια σημείωσε αρχικά πως ποτέ δεν έψαχνε την εύκολη λύση και πάντοτε δούλευε σκληρά για να πετύχει: «Εδώ είμαι 17 κ κάτι.. έλεγα να γίνω εκτός απο αθλήτρια... κ μοντέλο.... μ έλεγαν ιστορίες θα πετύχεις, θα κάνεις, θα ρανεις ... θα βγάλεις χρήματα θα θα θα... τι έκανα? Το αντίθετο δούλεψα σαν να μην υπάρχει αύριο πρωί βράδυ για να μην πάω στην εύκολη λύση (ταλαίπα μια ζωή) καμία εύκολη λύση!».
Στη συνέχεια, η Έλενα Χριστοπούλου πρόσθεσε πως διασκέδασε σε όλο αυτό το «ταξίδι», ακόμη κι αν τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα της αποδείχτηκε πως δεν ήταν αυτοί που περίμενε: «Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια... το διασκέδασα? ΝΑΙ ρε φίλε πέρασα καλά διασκέδασα χόρεψα δούλεψα μέχρι κόκκαλο όλα! Το χάρηκα το όλο! Με ωραίους ανθρώπους με σκάρτους ναι ναι όλοι κάτι δίνουν... Τι θέλω τι χρειάζομαι τι μισώ τι σιχαίνομαι τι γουστάρω το μαθα κ απο την καλή κ την ανάποδη (κ ότι δεν κατάλαβα στην ώρα του... μονο καλό μ έκανε .. σε ξυπνάει ο ψεύτης απο τον λήθαργο σε πονάει ο προδότης π δεν το περιμένεις) ΟΜΩΣ σ κάνει καλό στην ψυχή η αγάπη κ η φροντίδα όταν δεν την ζητάς κ έρχεται κ κατσικώνεται στον καναπέ κ είναι σαν φάρμακο... όταν ολα τα φαρμακεία είναι κλειστά!».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η μάνατζερ δήλωσε έτοιμη για ό,τι θα της φέρει η ζωή και έκλεισε με ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους: «Κ έτσι αλλάζει η ιστορία... Κ τώρα? Τώρα ότι έγινε... έγινε! Πάμε για τα επόμενα μαθήματα αλλά τώρα πια darling I am ready! Ps #ηαγαπηκανειθαυματα προσοχή στα καθάρματα».
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