Έκλεψε 230.000€ με πλαστά κουπόνια: Απίστευτη απάτη από υπάλληλο σούπερ μάρκετ στην Γερμανία

Μια ασυνήθιστη απάτη σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας απογραφής, όταν οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν οικονομικές απώλειες που φέρεται να αγγίζουν τις 230.000 ευρώ. Βασικός ύποπτος είναι ένας 37χρονος πρώην εργαζόμενος, ο οποίος κατηγορείται ότι για χρόνια εξαργύρωνε πλαστά κουπόνια επιστροφής μπουκαλιών.Η υπόθεση αφορά κατάστημα στην πόλη Βάλντσουτ-Τίενγκεν, στη νότια Γερμανία και σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φέρεται να παρέδωσε συνολικά 2.299 πλαστά κουπόνια στα μηχανήματα επιστροφής συσκευασιών, εισπράττοντας κάθε φορά από 90 έως 100 ευρώ. Για να αντιστοιχεί ένα κουπόνι σε αυτό το ποσό, θα έπρεπε να έχουν επιστραφεί από 360 έως και 1.200 μπουκάλια, ανάλογα με το είδος τους.Από ασκούμενος έγινε διευθυντής – Τι αποκάλυψε η έρευναΟ 37χρονος είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ως ασκούμενος, καταφέρνοντας σταδιακά να αναλάβει θέση διευθυντή, ενώ μάλιστα, ήταν υπεύθυνος για τα μηχανήματα επιστροφής μπουκαλιών, γεγονός που του έδινε τη δυνατότητα να γνωρίζει καλά την λειτουργία τους. Στο δικαστήριο παραδέχτηκε ότι έκλεψε χρήματα, ωστόσο αμφισβήτησε το συνολικό ποσό της υπεξαίρεσης. Υποστήριξε ότι είχε εξαργυρώσει κουπόνια συνολικής αξίας έως 45.000 ευρώ και όχι 230.000 ευρώ, όπως υποστηρίζει η πλευρά του πρώην εργοδότη του.Αρχικά, η επιχείρηση δεν θέλησε να προχωρήσει σε δικαστική διαμάχη και ζήτησε από τον εργαζόμενο να υπογράψει αναγνώριση οφειλής, συμφωνώντας να επιστρέψει τα χρήματα σε δόσεις. Ωστόσο, όταν εκείνος έμεινε άνεργος και σταμάτησε τις πληρωμές, η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στη Δικαιοσύνη. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι υπέγραψε το σχετικό έγγραφο επειδή δέχθηκε πιέσεις από τους προϊσταμένους του.Η πρώην εργοδοσία του ανέφερε ακόμη ότι ο τρόπος ζωής του δεν συμβάδιζε με τις οικονομικές απολαβές του. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, είχε αγοράσει ακριβά ρολόγια και καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ επισκεπτόταν συχνά ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το σούπερ μάρκετ προχώρησε σε αλλαγή της πολιτικής επιστροφής συσκευασιών, θέτοντας πλέον ανώτατο όριο πέντε ευρώ για κάθε συναλλαγή.