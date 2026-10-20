Γιατί τα πληκτρολόγια ξεκινούν με QWERTY και όχι με ABCD: Η μηχανική βλάβη που καθιέρωσε το σύστημα

Η απάντηση σε ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα χρονολογείται από τις πρώτες γραφομηχανές του 19ου αιώνα και τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι πρώτοι δακτυλογράφοι