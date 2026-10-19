Γιατί λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ στο ChatGPT; Το ενεργειακό «κόστος» της ευγένειας

Σχεδόν 8 στους 10 χρήστες λένε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στο ChatGPT. Έρευνα εξετάζει γιατί δείχνουμε ευγένεια στην τεχνητή νοημοσύνη και τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια