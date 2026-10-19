Η Μιράντα Κερ αποκάλυψε γιατί αρνήθηκε να εμφανιστεί στο φετινό σόου της Victoria’s Secret, θα γιόρταζε 20 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή
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Μιράντα Κερ Victoria's Secret

Η Μιράντα Κερ αποκάλυψε γιατί αρνήθηκε να εμφανιστεί στο φετινό σόου της Victoria’s Secret, θα γιόρταζε 20 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή

Το Fashion Show επέστρεψε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με πολλά από τα «παλαίμαχα» μοντέλα του σόου, όπως η Αντριάνα Λίμα και η Αλεσάντρα Αμπρίσιο, να περπατούν και πάλι στην πασαρέλα

Η Μιράντα Κερ αποκάλυψε γιατί αρνήθηκε να εμφανιστεί στο φετινό σόου της Victoria’s Secret, θα γιόρταζε 20 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή
Ιωάννα Μαρίνου
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Τον λόγο που αρνήθηκε να συμμετέχει στη φετινή επίδειξη της Victoria's Secret εξήγησε η Μιράντα Κερ, σημειώνοντας πως αισθανόταν ότι δεν ήταν σωστό.

Το Fashion Show επέστρεψε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με πολλά από τα «παλαίμαχα» μοντέλα του σόου να περπατούν και πάλι στην πασαρέλα. Ανάμεσά τους οι Αντριάνα Λίμα, Κάντις Σουάνπολ και Αλεσάντρα Αμπρόσιο.

Λίγες ώρες πριν από την επίδειξη, η 43χρονη Μιράντα Κερ, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, αποκάλυψε μέσω Instagram πως ενώ σκεφτόταν πως θα ήταν ξεχωριστό να επιστρέψει και εκείνη 20 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση για τον οίκο εσωρούχων, αποφάσισε πως ήθελε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο με έναν τρόπο. «20 χρόνια από το πρώτο μου σόου της Victoria’s Secret. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω τόση ευγνωμοσύνη για τις φιλίες, τις μαγικές αναμνήσεις και όλους όσοι έκαναν εκείνο το κεφάλαιο της ζωής μου τόσο ξεχωριστό», έγραψε αρχικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια σειρά φωτογραφιών από την εποχή που ήταν «άγγελος» της Victoria’s Secret.

Δείτε την ανάρτηση


«Σήμαινε πολλά για μένα το γεγονός ότι με προσκάλεσαν να επιστρέψω φέτος, ειδικά από τη στιγμή που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το πρώτο μου σόου... αλλά τελικά ένιωσα μέσα μου ότι ήταν σωστό να κρατήσω αυτό το κεφάλαιο όπως ήταν», συνέχισε.

«Στέλνω τόση αγάπη και φως σε όλους όσοι συμμετέχουν στο φετινό σόου», κατέληξε η Μιράντα Κερ, με την ανάρτησή της να γεμίζει με σχόλια και ευχές από φίλους, θαυμαστές και συναδέλφους της.
Ιωάννα Μαρίνου
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