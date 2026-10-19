Τσουκαλάς: Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε με τη ΝΔ, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ και προστασία της πρώτης κατοικίας – Τι είπε για τις κοινωνικές ανισότητες και τις διαδηλώσεις στη Γαλλία