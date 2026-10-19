Ανήλικοι με μαχαίρια και αλυσίδες επιτέθηκαν σε ανήλικους σε δομή μεταναστών στα Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Επίθεση Μετανάστες Ανήλικοι

Ανήλικοι με μαχαίρια και αλυσίδες επιτέθηκαν σε ανήλικους σε δομή μεταναστών στα Ιωάννινα

Εννέα συλλήψεις από την αστυνομία - Στο νοσοκομείο ο ένας από τους ανήλικους που δέχθηκαν την επίθεση

Ανήλικοι με μαχαίρια και αλυσίδες επιτέθηκαν σε ανήλικους σε δομή μεταναστών στα Ιωάννινα
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Επεισόδιο με εννέα αλλοδαπούς να επιτίθενται σε τρεις ανήλικους τους οποίους χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές σημειώθηκε στη δομή για παράνομους μετανάστες στο Πέραμα των Ιωαννίνων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη εννέα αλλοδαπών, εκ των οποίων οι οκτώ είναι ανήλικοι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες επιτέθηκαν στα τρία θύματα προκαλώντας τους σωματικές βλάβες με γροθιές και κλωτσιές.

Όπως διαπιστώθηκε, δε, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τρεις από τους συλληφθέντες είχαν μαζί τους μαχαίρι, σιδερογροθιά και αλυσίδα.

Οι τρεις ανήλικοι που δέχθηκαν την επίθεση διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τους δύο να αποχωρούν μετά τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία μαχαίρια στον χώρο διαμονής ενός εκ των εμπλεκομένων.

Πηγή: epirusgate.gr
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