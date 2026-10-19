Δέκα συλλήψεις για τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων σε Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ και Γάλλο δήμαρχο στη Δυτική Όχθη
Δέκα συλλήψεις για τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων σε Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ και Γάλλο δήμαρχο στη Δυτική Όχθη
Σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη η φωτορεπόρτερ της Washington Post, ενώ ο 78χρονος δήμαρχος δέχθηκε επίθεση κατά την επίσκεψή του με Ευρωπαίους διπλωμάτες
Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη δέκα προσώπων ως υπόπτων για συμμετοχή σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από εποίκους εναντίον μιας Αμερικανίδας φωτογράφου και ενός Γάλλου δημάρχου που επισκεπτόταν την κατεχόμενη Δυτική Όχθη μαζί με Ευρωπαίους διπλωμάτες.
«Έπειτα από σοβαρές βιαιότητες που σημειώθηκαν στη διάρκεια του σαββατοκύριακου», η ισραηλινή αστυνομία προχώρησε «πριν από την αυγή» σε συλλήψεις, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε στη Δυτική Όχθη σε συνεργασία με την Σιν Μπετ (η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας), ανέφερε σε ανακοίνωση.
«Δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν και μετήχθησαν για να ανακριθούν», πρόσθεσε, χωρίς πάντως να διευκρινίσει ρητά αν πρόκειται για ισραηλινούς εποίκους. «Αναλόγως των συμπερασμάτων της έρευνας, θα οδηγηθούν αργότερα ενώπιον δικαστηρίου».
Έποικοι επιτέθηκαν προχθές, Σάββατο, σε αυτοκινητοπομπή Ευρωπαίων διπλωματών που επισκέπτονταν τη Δυτική Όχθη και ξυλοκόπησαν τον Μπερνάρ Μποντού, 78 ετών, δήμαρχο του Ολνουά-Εμερί, στη βόρεια Γαλλία.
Την προηγουμένη, έποικοι είχαν τραυματίσει σοβαρά την Χάιντι Λεβίν, Αμερικανίδα φωτογράφο της Washington Post η οποία έκανε ρεπορτάζ στο παλαιστινιακό αυτό έδαφος που το Ισραήλ έχει καταλάβει και κατέχει από το 1967.
Οι βιαιότητες που διαπράττονται από ισραηλινούς εποίκους εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη έχουν ενταθεί πολύ τους τελευταίους μήνες και κατέγραψαν νέα αύξηση με τη συγκομιδή της ελιάς.
«Ο νόμος στην Ιουδαία-Σαμάρεια (σ.σ.: η κατεχόμενη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη) εφαρμόζεται για όλους, ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους ή το πού ανήκουν. Η ισραηλινή αστυνομία δεσμεύεται να κάνει σεβαστό το νόμο με επαγγελματικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, στη βάση αποδείξεων», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάνι Λεβί.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι χαιρέτισε αυτές τις συλλήψεις, χαρακτηρίζοντάς τις «πολύ θετική πρόοδο στην αναζήτηση και την καταδίκη των δραστών της βίαιης επίθεσης και των χτυπημάτων που καταφέρθηκαν στην Χάιντι Λεβίν», η οποία είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κατάγματα σε σπονδύλους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε «αυστηρά» από την πλευρά της την επίθεση εναντίον της ευρωπαϊκής διπλωματικής αυτοκινητοπομπής.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίσθηκε τους εποίκους μετά τις επιθέσεις εναντίον της δημοσιογράφου και των Ευρωπαίων διπλωματών, καταγγέλλοντας μια εκστρατεία «δυσφήμησης».
Επικεφαλής μιας κυβέρνηση που υποστηρίζει τον εποικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ο Νετανιάχου διεκδικεί μια νέα εντολή στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση εκτιμά ότι οι επιθέσεις με στόχο δυτικούς πολίτες αμαυρώνουν την εικόνα του Ισραήλ, ενώ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιτρέπει στις βιαιότητες αυτές να συνεχίζονται.
Ο κύριος αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γκάντι Άιζενκοτ, κατήγγειλε το Σάββατο ενέργειες «εβραϊκής τρομοκρατίας» που πραγματοποιούνται «υπό την αιγίδα της κυβέρνησης».
«Μια φούχτα εγκληματιών εξαντλούν τη λίγη πίστωση που εξακολουθεί να διαθέτει το κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε αυτός ο πρώην αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Σπάνια ασκούνται διώξεις για επιθέσεις εποίκων, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις, γεγονός που συντηρεί ένα αίσθημα ατιμωρησίας.
«Έπειτα από σοβαρές βιαιότητες που σημειώθηκαν στη διάρκεια του σαββατοκύριακου», η ισραηλινή αστυνομία προχώρησε «πριν από την αυγή» σε συλλήψεις, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε στη Δυτική Όχθη σε συνεργασία με την Σιν Μπετ (η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας), ανέφερε σε ανακοίνωση.
«Δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν και μετήχθησαν για να ανακριθούν», πρόσθεσε, χωρίς πάντως να διευκρινίσει ρητά αν πρόκειται για ισραηλινούς εποίκους. «Αναλόγως των συμπερασμάτων της έρευνας, θα οδηγηθούν αργότερα ενώπιον δικαστηρίου».
Έποικοι επιτέθηκαν προχθές, Σάββατο, σε αυτοκινητοπομπή Ευρωπαίων διπλωματών που επισκέπτονταν τη Δυτική Όχθη και ξυλοκόπησαν τον Μπερνάρ Μποντού, 78 ετών, δήμαρχο του Ολνουά-Εμερί, στη βόρεια Γαλλία.
Την προηγουμένη, έποικοι είχαν τραυματίσει σοβαρά την Χάιντι Λεβίν, Αμερικανίδα φωτογράφο της Washington Post η οποία έκανε ρεπορτάζ στο παλαιστινιακό αυτό έδαφος που το Ισραήλ έχει καταλάβει και κατέχει από το 1967.
Οι βιαιότητες που διαπράττονται από ισραηλινούς εποίκους εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη έχουν ενταθεί πολύ τους τελευταίους μήνες και κατέγραψαν νέα αύξηση με τη συγκομιδή της ελιάς.
«Ο νόμος στην Ιουδαία-Σαμάρεια (σ.σ.: η κατεχόμενη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη) εφαρμόζεται για όλους, ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους ή το πού ανήκουν. Η ισραηλινή αστυνομία δεσμεύεται να κάνει σεβαστό το νόμο με επαγγελματικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, στη βάση αποδείξεων», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάνι Λεβί.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι χαιρέτισε αυτές τις συλλήψεις, χαρακτηρίζοντάς τις «πολύ θετική πρόοδο στην αναζήτηση και την καταδίκη των δραστών της βίαιης επίθεσης και των χτυπημάτων που καταφέρθηκαν στην Χάιντι Λεβίν», η οποία είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κατάγματα σε σπονδύλους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε «αυστηρά» από την πλευρά της την επίθεση εναντίον της ευρωπαϊκής διπλωματικής αυτοκινητοπομπής.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίσθηκε τους εποίκους μετά τις επιθέσεις εναντίον της δημοσιογράφου και των Ευρωπαίων διπλωματών, καταγγέλλοντας μια εκστρατεία «δυσφήμησης».
Επικεφαλής μιας κυβέρνηση που υποστηρίζει τον εποικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ο Νετανιάχου διεκδικεί μια νέα εντολή στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση εκτιμά ότι οι επιθέσεις με στόχο δυτικούς πολίτες αμαυρώνουν την εικόνα του Ισραήλ, ενώ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιτρέπει στις βιαιότητες αυτές να συνεχίζονται.
Ο κύριος αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γκάντι Άιζενκοτ, κατήγγειλε το Σάββατο ενέργειες «εβραϊκής τρομοκρατίας» που πραγματοποιούνται «υπό την αιγίδα της κυβέρνησης».
«Μια φούχτα εγκληματιών εξαντλούν τη λίγη πίστωση που εξακολουθεί να διαθέτει το κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε αυτός ο πρώην αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Σπάνια ασκούνται διώξεις για επιθέσεις εποίκων, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις, γεγονός που συντηρεί ένα αίσθημα ατιμωρησίας.
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