Οδοντόκρεμες: Τι σημαίνουν πραγματικά τα έγχρωμα τετράγωνα στα σωληνάρια

Τα έγχρωμα τετράγωνα στη βάση των σωληναρίων οδοντόκρεμας δεν αποκαλύπτουν τα συστατικά της, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά τη διαδικασία παραγωγής