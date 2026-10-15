Οδοντόκρεμες: Τι σημαίνουν πραγματικά τα έγχρωμα τετράγωνα στα σωληνάρια
Οδοντόκρεμες: Τι σημαίνουν πραγματικά τα έγχρωμα τετράγωνα στα σωληνάρια
Τα έγχρωμα τετράγωνα στη βάση των σωληναρίων οδοντόκρεμας δεν αποκαλύπτουν τα συστατικά της, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά τη διαδικασία παραγωγής
Μια δημοφιλής θεωρία που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι τα μικρά πράσινα, μπλε, κόκκινα ή μαύρα τετράγωνα στο κάτω μέρος των σωληναρίων οδοντόκρεμας φανερώνουν τη σύνθεσή της.
Σύμφωνα με τον διαδικτυακό αυτόν ισχυρισμό, το πράσινο χρώμα δηλώνει αμιγώς φυσικά συστατικά, το μπλε συνδυασμό φυσικών και φαρμακευτικών ουσιών, το κόκκινο ανάμειξη φυσικών και χημικών, ενώ το μαύρο υποδεικνύει αποκλειστικά χημική σύνθεση. Ωστόσο, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με τον διαδικτυακό αυτόν ισχυρισμό, το πράσινο χρώμα δηλώνει αμιγώς φυσικά συστατικά, το μπλε συνδυασμό φυσικών και φαρμακευτικών ουσιών, το κόκκινο ανάμειξη φυσικών και χημικών, ενώ το μαύρο υποδεικνύει αποκλειστικά χημική σύνθεση. Ωστόσο, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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