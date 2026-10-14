Ούτε οι Φιλιππίνες, ούτε το Γκουάμ: Τα τέσσερα νησιά του Ειρηνικού που η Ισπανία ξέχασε να πουλήσει μετά την καταστροφή του '98
Ούτε οι Φιλιππίνες, ούτε το Γκουάμ: Τα τέσσερα νησιά του Ειρηνικού που η Ισπανία ξέχασε να πουλήσει μετά την καταστροφή του '98
Ένας ιστορικός θρύλος υποστήριζε ότι η Ισπανία διατηρεί τέσσερα ξεχασμένα νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό, ισχυρισμός που απορρίφθηκε οριστικά από την κυβέρνηση
Η θεωρία ότι η Ισπανία κατέχει τεχνικά τέσσερα νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό γεννήθηκε το 1948, όταν ο νομικός Εμίλιο Πάστορ μελέτησε τη Συνθήκη του 1899.
Σύμφωνα με την έρευνά του, τα αρχιπελάγη Güedes, Coroa, Pescadores και Ocea δεν μεταβιβάστηκαν επισήμως ούτε παραδόθηκαν ποτέ, παραμένοντας στα χαρτιά ως «Ισπανική Ωκεανική Επαρχία».
Η επίσημη απάντηση του Κοινοβουλίου το 2014
Το ζήτημα έφτασε μέχρι το ισπανικό Κογκρέσο το 2014, βάζοντας οριστικό τέλος στις πολυετείς εικασίες. Η κυβέρνηση διευκρίνισε επίσημα ότι η Ισπανία δεν διατηρεί καμία κυριαρχία στον Ειρηνικό.
Όπως εξηγήθηκε, η συνθήκη που υπογράφηκε με τη Γερμανία το 1899 δεν περιλάμβανε λεπτομερή γεωγραφικό κατάλογο, αλλά εκχώρησε μαζικά όλες τις ισπανικές κτήσεις στην περιοχή (Μαριάνες, Καρολίνες και Παλάου) έναντι 25 εκατομμυρίων πεσετών, μετά την ήττα στον πόλεμο του 1898 από τις ΗΠΑ.
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Σύμφωνα με την έρευνά του, τα αρχιπελάγη Güedes, Coroa, Pescadores και Ocea δεν μεταβιβάστηκαν επισήμως ούτε παραδόθηκαν ποτέ, παραμένοντας στα χαρτιά ως «Ισπανική Ωκεανική Επαρχία».
Η επίσημη απάντηση του Κοινοβουλίου το 2014
Το ζήτημα έφτασε μέχρι το ισπανικό Κογκρέσο το 2014, βάζοντας οριστικό τέλος στις πολυετείς εικασίες. Η κυβέρνηση διευκρίνισε επίσημα ότι η Ισπανία δεν διατηρεί καμία κυριαρχία στον Ειρηνικό.
Όπως εξηγήθηκε, η συνθήκη που υπογράφηκε με τη Γερμανία το 1899 δεν περιλάμβανε λεπτομερή γεωγραφικό κατάλογο, αλλά εκχώρησε μαζικά όλες τις ισπανικές κτήσεις στην περιοχή (Μαριάνες, Καρολίνες και Παλάου) έναντι 25 εκατομμυρίων πεσετών, μετά την ήττα στον πόλεμο του 1898 από τις ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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