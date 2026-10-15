Αιχμές Νίκολιτς κατά του Mega μετά την ήττα της ΑΕΚ: «Ποιον παίκτη βάλατε στο πόστερ;», δείτε βίντεο
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ΑΕΚ Champions League MEGA Μάρκο Νίκολιτς

Αιχμές Νίκολιτς κατά του Mega μετά την ήττα της ΑΕΚ: «Ποιον παίκτη βάλατε στο πόστερ;», δείτε βίντεο

Ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την ενόχλησή του για την προώθηση του αγώνα με τη Σαχτάρ – Η απάντηση του σταθμού

Αιχμές Νίκολιτς κατά του Mega μετά την ήττα της ΑΕΚ: «Ποιον παίκτη βάλατε στο πόστερ;», δείτε βίντεο
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Στην κάμερα του Mega μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, με τον Σέρβο τεχνικό να αφήνει ξεκάθαρες αιχμές κατά του καναλιού, το οποίο είναι ιδιοκτήσιας Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Σέρβος τεχνικός στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των παικτών μου. Ήμασταν επιθετικοί και γενναίοι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Επηρεάστηκαν κι από τον διαιτητή. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί δόθηκε το πέναλτι. Βρέθήκαμε να χάνουμε από δύο άτυχες φάσεις. Ευχαριστώ στους φιλάθλους για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν».




Στη συνέχεια έκανε ο ίδιος ερώτηση στον ρεπόρτερ και ανέφερε: «Ποιος είναι ο παίκτης που βάλατε στο πόστερ την παραμονή του αγώνα;».



Ο κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας αναφέρεται στο γεγονός πως την παραμονή του αγώνα το promo post του Mega είχε έναν ποδοσφαιριστή των Ουκρανών, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στα Social Media.

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Στην post game εκπομπή του Mega δόθηκε η απάντηση πως την ημέρα του αγώνα ανέβηκε αντίστοιχο post με τον Γιόβιτς και τονίστηκε πως «Ο κύριος Νίκολιτς δεν θα μας κάνει υποδείξεις για το πως θα προμοτάρουμε έναν αγώνα».



Πηγή: www.gazzetta.gr
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