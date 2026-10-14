Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα
Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος
Ένα εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο σε ρουμανικά χωρικά ύδατα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά απόψε και το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Πρόκειται για το πολλοστό συμβάν στη Μαύρη Θάλασσα που υπογραμμίζει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα κοντά στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος (drone). Διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση.
Νωρίτερα σήμερα, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία.
Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος (drone). Διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση.
Νωρίτερα σήμερα, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία.
BREAKING: 🇷🇴 Another ship has been hit in the Black Sea, inside Romanian territorial waters, approximately 8–10 nautical miles southeast of Sulina. The commercial vessel Yara J, sailing under the Comoros flag and carrying coal to Ukraine, was struck by a drone, triggering an explosion and fire. The Syrian crew was evacuated and is safe.— GeoInsider (@InsiderGeo) October 14, 2026
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