Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα
ΚΟΣΜΟΣ
Μαύρη Θάλασσα Εμπορικό πλοίο Τάνκερ Επίθεση Drone

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα
Ένα εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο σε ρουμανικά χωρικά ύδατα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά απόψε και το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Πρόκειται για το πολλοστό συμβάν στη Μαύρη Θάλασσα που υπογραμμίζει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα κοντά στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος (drone). Διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση.

Νωρίτερα σήμερα, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία.

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