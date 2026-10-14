Χατζηγιαννάκης: Ατυχές το σχόλιο Καρτερού, κανείς στην ΕΛ.Α.Σ δεν θεωρεί βλάκα τον Ανδρουλάκη

«Ατυχή» και «υπερβολικό» χαρακτήρισε τον χαρακτηρισμό του Θανάση Καρτερού στο επίμαχο άρθρο του για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ Μίλτος Χατζηγιαννάκης.Μιλώντας στο Action24 ο κ. Χατζηγιαννάκης αρχικά επιχείρησε να αποδώσει τον χαρακτηρισμό «βλάκας» στον ιδιαίτερο και καυστικό τρόπο που γράφει ο πρώην λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέχεια ωστόσο είπε πως ήταν ατυχής και υπερβολικός, αν και υποστήριξε ότι δεν τον αποκάλεσε «βλάκα»«Να το ξεκαθαρίσουμε, κανείς στην ΕΛ.Α.Σ. δεν θεωρεί βλάκα τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω με τον τρόπο που είναι και τον σεβόμαστε απόλυτα» πρόσθεσε.Κληθείς να διευκρινίσει αν το όνομα του Θανάση Καρτερού αφαιρέθηκε από τη λίστα των μελών της Πολιτικής Επιτροπής στο σάιτ της ΕΛΑΣ, ο κ. Χατζηγιαννάκης υποστήριξε ότι παραμένει μέλος της ΠΕ. «Στο σάιτ δεν υπήρχαν 11 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής δεν έχουν ανέβει στο σάιτ, ενώ στην πλατφόρμα υπάρχουν και τα 78 μέλη. Έκανε λάθος η υπηρεσία γιατί δεν είχαν βιογραφικά, θα διορθωθεί το λάθος».