Χάος στα Τίρανα με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, 29 τραυματίες και 35 συλλήψεις

Φωτιές σε υπουργεία, τράπεζες και επιχειρήσεις - Πυρπολήθηκε περιπολικό

Στους 29 οι τραυματίες, 35 άτομα υπό κράτηση

Ο απολογισμός των επεισοδίων αυξήθηκε όσο περνούσαν οι ώρες. Οι πρώτες πληροφορίες των αλβανικών μέσων ενημέρωσης έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 προσαγωγές και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους έναν αστυνομικό.

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