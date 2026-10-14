Μιράντα Πατέρα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Είναι καταπληκτικός, με έχει κερδίσει με την ευγένεια και τον χαρακτήρα του
Μιράντα Πατέρα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Είναι καταπληκτικός, με έχει κερδίσει με την ευγένεια και τον χαρακτήρα του
«Είμαι χαζογιαγιά, τα εγγόνια μου τα έχω σαν παιδιά μου», πρόσθεσε για τα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει η κόρη της Αλεξάνδρα Νίκα και ο τραγουδιστής
Καταπληκτικό παιδί χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό η Μιράντα Πατέρα, σημειώνοντας πως την κέρδισε με την ευγένεια και τον χαρακτήρα του.
Η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και μίλησε για τη σχέση που έχει με τον τραγουδιστή και γαμπρό της, για τα εγγόνια που της έχουν χαρίσει και τις συμβουλές που ζητά από εκείνη η κόρη της.
«Ο Κωνσταντίνος είναι καταπληκτικό παιδί. Με έχει κερδίσει με την ευγένειά του και τον χαρακτήρα του και εύχομαι να είναι πάντα ευτυχισμένοι», είπε χαρακτηριστικά η Μιράντα Πατέρα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, την «κέρδισε» με τον καιρό: «Γνωρίζοντάς τον. Αλλά, πραγματικά, η εμφάνισή του και η ευγένειά του, είναι κάτι που σε κερδίζει», δήλωσε.
Όταν ρωτήθηκε εάν εκείνη θα τον επέλεγε για την κόρη της, η Μιράντα Πατέρα τόνισε πως θέλει τα παιδιά της να κάνουν τις δικές τους επιλογές: «Δεν θα τον διάλεγα εγώ, ό,τι θέλουν τα παιδιά μου. Να είναι ευτυχισμένα», είπε.
Όσον αφορά στα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, επισήμανε πως θέλει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί μαζί τους: «Είμαι χαζογιαγιά. Τα εγγόνια μου τα έχω σαν παιδιά μου, τα λατρεύω, τα βλέπω καθημερινά», σημείωσε.
Μιλώντας για την κόρη της, η Μιράντα Πατέρα δήλωσε περήφανη που πέρα από τη μητρότητα, αναλαμβάνει συνεχώς πολλαπλούς ρόλους και ανέφερε πως πολλές φορές τις δίνει συμβουλές για τα παιδιά της: «Η Αλεξάνδρα είναι μια πάρα πολύ γλυκιά μαμά, αλλά νομίζω είναι πιο δυναμική από εμένα. Εγώ είμαι πολύ “μαμά μαμά” που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά, αλλά η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα μαζί. Εννοείται ότι μου ζητάει συμβουλές», είπε.
Η Μιράντα Πατέρα, τέλος, ξεκαθάρισε πως η Αλεξάνδρα Νίκα και ο τραγουδιστής δεν είχαν αποφασίσει να γίνει νονά της κόρης τους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Στενοχωρήθηκα (που ζητήθηκε η παραίτησή της). Την είχα γνωρίσει, ήταν πολύ συμπαθητική, από εκεί και πέρα δεν ήξερα για κάποια κουμπαριά. Δεν είχαν αποφασίσει κάτι τέτοιο τα παιδιά», εξήγησε.
Η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και μίλησε για τη σχέση που έχει με τον τραγουδιστή και γαμπρό της, για τα εγγόνια που της έχουν χαρίσει και τις συμβουλές που ζητά από εκείνη η κόρη της.
«Ο Κωνσταντίνος είναι καταπληκτικό παιδί. Με έχει κερδίσει με την ευγένειά του και τον χαρακτήρα του και εύχομαι να είναι πάντα ευτυχισμένοι», είπε χαρακτηριστικά η Μιράντα Πατέρα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, την «κέρδισε» με τον καιρό: «Γνωρίζοντάς τον. Αλλά, πραγματικά, η εμφάνισή του και η ευγένειά του, είναι κάτι που σε κερδίζει», δήλωσε.
Όταν ρωτήθηκε εάν εκείνη θα τον επέλεγε για την κόρη της, η Μιράντα Πατέρα τόνισε πως θέλει τα παιδιά της να κάνουν τις δικές τους επιλογές: «Δεν θα τον διάλεγα εγώ, ό,τι θέλουν τα παιδιά μου. Να είναι ευτυχισμένα», είπε.
Όσον αφορά στα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, επισήμανε πως θέλει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί μαζί τους: «Είμαι χαζογιαγιά. Τα εγγόνια μου τα έχω σαν παιδιά μου, τα λατρεύω, τα βλέπω καθημερινά», σημείωσε.
Μιλώντας για την κόρη της, η Μιράντα Πατέρα δήλωσε περήφανη που πέρα από τη μητρότητα, αναλαμβάνει συνεχώς πολλαπλούς ρόλους και ανέφερε πως πολλές φορές τις δίνει συμβουλές για τα παιδιά της: «Η Αλεξάνδρα είναι μια πάρα πολύ γλυκιά μαμά, αλλά νομίζω είναι πιο δυναμική από εμένα. Εγώ είμαι πολύ “μαμά μαμά” που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά, αλλά η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα μαζί. Εννοείται ότι μου ζητάει συμβουλές», είπε.
Η Μιράντα Πατέρα, τέλος, ξεκαθάρισε πως η Αλεξάνδρα Νίκα και ο τραγουδιστής δεν είχαν αποφασίσει να γίνει νονά της κόρης τους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Στενοχωρήθηκα (που ζητήθηκε η παραίτησή της). Την είχα γνωρίσει, ήταν πολύ συμπαθητική, από εκεί και πέρα δεν ήξερα για κάποια κουμπαριά. Δεν είχαν αποφασίσει κάτι τέτοιο τα παιδιά», εξήγησε.
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