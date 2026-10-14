Μιράντα Πατέρα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Είναι καταπληκτικός, με έχει κερδίσει με την ευγένεια και τον χαρακτήρα του

Όσον αφορά στα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, επισήμανε πως θέλει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί μαζί τους: «Είμαι χαζογιαγιά. Τα εγγόνια μου τα έχω σαν παιδιά μου, τα λατρεύω, τα βλέπω καθημερινά», σημείωσε.

Μιλώντας για την κόρη της, η Μιράντα Πατέρα δήλωσε περήφανη που πέρα από τη μητρότητα, αναλαμβάνει συνεχώς πολλαπλούς ρόλους και ανέφερε πως πολλές φορές τις δίνει συμβουλές για τα παιδιά της: «Η Αλεξάνδρα είναι μια πάρα πολύ γλυκιά μαμά, αλλά νομίζω είναι πιο δυναμική από εμένα. Εγώ είμαι πολύ “μαμά μαμά” που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά, αλλά η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα μαζί. Εννοείται ότι μου ζητάει συμβουλές», είπε.