Η Κιβωτός του Νώε είχε 3 ορόφους; Η μυστηριώδης δομή των 157 μέτρων στην Τουρκία που ερευνούν ξανά οι επιστήμονες

Η Κιβωτός του Νώε μπορεί να βρίσκεται ακόμη θαμμένη στην Τουρκία ή μήπως οι επιστήμονες κυνηγούν εδώ και δεκαετίες μια εντυπωσιακή γεωλογική οφθαλμαπάτη; Το ερώτημα επιστρέφει ξανά, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Οι ερευνητές δεν κοιτούν πλέον μόνο αεροφωτογραφίες και εικόνες από ραντάρ. Έχουν αρχίσει να τρυπούν το έδαφος και να παίρνουν πραγματικά δείγματα από το εσωτερικό της μυστηριώδους δομής.Στην ανατολική Τουρκία, κοντά στο όρος Αραράτ, η λεγόμενη σχηματισμός Ντουρουπινάρ συνεχίζει να μοιάζει από ψηλά με το περίγραμμα ενός τεράστιου πλοίου. Έχει μήκος περίπου 157 μέτρα, διάσταση που εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί με τα 300 πήχεις που αναφέρονται στη Γένεση ως το μήκος της Κιβωτού. Η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή, αλλά ασφαλώς δεν αποτελεί απόδειξη. Αυτό που κάνει πλέον την υπόθεση ενδιαφέρουσα είναι ότι το 2026 οι ερευνητές έχουν περάσει από τις θεωρίες στις γεωτρήσεις και προσπαθούν να δουν τι υπάρχει πραγματικά κάτω από την επιφάνεια.Η τουρκική πλευρά έδωσε επίσημη έγκριση για νέο ερευνητικό πρόγραμμα στη Ντουρουπινάρ, υπό τον καθηγητή Τζενκέρ Ατίλα του Πανεπιστημίου Σίβας Τζουμχουριγιέτ και σε συνεργασία με την ομάδα Noah's Ark Scans. Η νέα φάση περιλαμβάνει GPS, τρισδιάστατη χαρτογράφηση, LiDAR, γεωραντάρ και ηλεκτρική τομογραφία αντίστασης, αλλά το σημαντικότερο βήμα είναι οι βαθιές γεωτρήσεις. Οι ερευνητές έχουν πάρει δείγματα από βάθη έως και 18 μέτρα, τα οποία θα εξεταστούν για τη σύσταση του εδάφους, την οργανική ύλη και πιθανές ενδείξεις ξύλου.