Πρώην ντετέκτιβ αποκαλύπτει: Πού συμβαίνουν οι περισσότερες δολοφονίες και ποιοι είναι οι δράστες
Πρώην ντετέκτιβ αποκαλύπτει: Πού συμβαίνουν οι περισσότερες δολοφονίες και ποιοι είναι οι δράστες
Πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκαλύπτει που και από ποιους γίνεται η συντριπτική πλειονότητα των δολοφονιών
Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκάλυψε πού είναι πιο πιθανό να δολοφονηθεί κανείς, επισημαίνοντας ότι ο θύτης βρίσκεται συχνά πολύ πιο κοντά από όσο φαντάζεται κανείς.
Ο Βινς Βελάσκεζ υπηρέτησε για 17 χρόνια στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ατλάντα στην Τζόρτζια, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από την αστυνομική περιπολία και στη συνέχεια στη δίωξη ναρκωτικών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο Βινς Βελάσκεζ υπηρέτησε για 17 χρόνια στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ατλάντα στην Τζόρτζια, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από την αστυνομική περιπολία και στη συνέχεια στη δίωξη ναρκωτικών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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