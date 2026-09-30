Πρώην ντετέκτιβ αποκαλύπτει: Πού συμβαίνουν οι περισσότερες δολοφονίες και ποιοι είναι οι δράστες
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Πρώην ντετέκτιβ αποκαλύπτει: Πού συμβαίνουν οι περισσότερες δολοφονίες και ποιοι είναι οι δράστες

Πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκαλύπτει που και από ποιους γίνεται η συντριπτική πλειονότητα των δολοφονιών

Πρώην ντετέκτιβ αποκαλύπτει: Πού συμβαίνουν οι περισσότερες δολοφονίες και ποιοι είναι οι δράστες
Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκάλυψε πού είναι πιο πιθανό να δολοφονηθεί κανείς, επισημαίνοντας ότι ο θύτης βρίσκεται συχνά πολύ πιο κοντά από όσο φαντάζεται κανείς.

Ο Βινς Βελάσκεζ υπηρέτησε για 17 χρόνια στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ατλάντα στην Τζόρτζια, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από την αστυνομική περιπολία και στη συνέχεια στη δίωξη ναρκωτικών.


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