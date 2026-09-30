Μπορούν τα AI να νιώσουν «πόνο»: Τι έδειξε πείραμα σε 25 μοντέλα
Μπορούν τα AI να νιώσουν «πόνο»: Τι έδειξε πείραμα σε 25 μοντέλα
Πείραμα σε 25 μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι ορισμένα επέλεγαν ακόμη και ενέργειες που έβλαπταν τον χρήστη όταν αυτό τους πρόσφερε «ανακούφιση»
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αισθανθεί πόνο; Η απάντηση απέχει πολύ από το να είναι ξεκάθαρη, όμως μια νέα έρευνα εξετάζει τι συμβαίνει όταν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκτίθενται σε διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται με τον πόνο.
Ερευνητές από το Future Impact Group, το Ruhr University Bochum και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Reciprocal Research εξέτασαν 25 μοντέλα AI από τις οικογένειες Gemma, Llama, Qwen και Mistral. Η μελέτη δεν έχει ακόμη περάσει από διαδικασία αξιολόγησης από άλλους επιστήμονες (peer review), ενώ οι ίδιοι οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι απέδειξαν πως τα μοντέλα έχουν συνείδηση ή ότι βιώνουν πόνο όπως οι άνθρωποι.
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Ερευνητές από το Future Impact Group, το Ruhr University Bochum και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Reciprocal Research εξέτασαν 25 μοντέλα AI από τις οικογένειες Gemma, Llama, Qwen και Mistral. Η μελέτη δεν έχει ακόμη περάσει από διαδικασία αξιολόγησης από άλλους επιστήμονες (peer review), ενώ οι ίδιοι οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι απέδειξαν πως τα μοντέλα έχουν συνείδηση ή ότι βιώνουν πόνο όπως οι άνθρωποι.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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