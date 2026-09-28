Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων
Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων
Το μέλι αποτελεί τη μοναδική τροφή στη φύση που δεν έχει ημερομηνία λήξης, διατηρώντας την ποιότητα και τη γεύση του αμετάβλητες ακόμη και μετά από χιλιάδες χρόνια
Εν αντιθέσει με όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα της καθημερινής μας διατροφής που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (ασχέτως αν μερικά μπορούν να φαγωθούν και λίγο αργότερα) και προσβάλλονται από βακτήρια, το αγνό μέλι ξεχωρίζει ως μια μοναδική εξαίρεση.
Πρόκειται για ένα επίτευγμα της φύσης, το οποίο μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, εφόσον διατηρείται προστατευόμενο σε στεγανό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Πρόκειται για ένα επίτευγμα της φύσης, το οποίο μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, εφόσον διατηρείται προστατευόμενο σε στεγανό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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