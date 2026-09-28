Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

Το μέλι αποτελεί τη μοναδική τροφή στη φύση που δεν έχει ημερομηνία λήξης, διατηρώντας την ποιότητα και τη γεύση του αμετάβλητες ακόμη και μετά από χιλιάδες χρόνια