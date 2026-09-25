Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω, ποια τα οφέλη

Αν και οι περισσότεροι συνηθίζουν να αφήνουν το κινητό με την οθόνη προς τα πάνω, η τοποθέτησή του μπρούμητα είναι αρκετά πιο ωφέλιμη για την «υγεία» του, αλλά και την ιδιωτικότητά μας