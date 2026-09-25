Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω, ποια τα οφέλη
Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω, ποια τα οφέλη
Αν και οι περισσότεροι συνηθίζουν να αφήνουν το κινητό με την οθόνη προς τα πάνω, η τοποθέτησή του μπρούμητα είναι αρκετά πιο ωφέλιμη για την «υγεία» του, αλλά και την ιδιωτικότητά μας
Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε την τάση να αφήνουμε το κινητό μας τηλέφωνο στο γραφείο με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω, θεωρώντας ενστικτωδώς ότι έτσι προφυλάσσουμε το πιο ευαίσθητο σημείο του από φθορές.
Στην πραγματικότητα όμως, μηχανικοί και προγραμματιστές υποδεικνύουν ότι η ακριβώς αντίθετη κίνηση (να το τοποθετούμε δηλαδή μπρούμυτα) ωφελεί σημαντικά τη συσκευή αλλά και την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας τη μπαταρία, τις κάμερες, την ιδιωτικότητα και την πνευματική μας συγκέντρωση.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Στην πραγματικότητα όμως, μηχανικοί και προγραμματιστές υποδεικνύουν ότι η ακριβώς αντίθετη κίνηση (να το τοποθετούμε δηλαδή μπρούμυτα) ωφελεί σημαντικά τη συσκευή αλλά και την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας τη μπαταρία, τις κάμερες, την ιδιωτικότητα και την πνευματική μας συγκέντρωση.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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