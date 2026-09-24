«Σ’ αγαπώ πολύ, μαμά μου»: Κινέζα έμαθε ελληνικά για χάρη της πεθεράς της και την άφησε άφωνη
«Σ’ αγαπώ πολύ, μαμά μου»: Κινέζα έμαθε ελληνικά για χάρη της πεθεράς της και την άφησε άφωνη
Για μήνες μάθαινε ελληνικά χωρίς να το γνωρίζουν οι Έλληνες φίλοι και συγγενείς της. Ο λόγος; Ήθελε να κάνει έκπληξη στην πεθερά της στην δεξίωση του γάμου τους
Μια ιδιαίτερα συγκινητική έκπληξη επιφύλαξε στην Ελληνίδα πεθερά της μια γυναίκα, η οποία αποφάσισε να μάθει ελληνικά κρυφά, ώστε να της μιλήσει στη μητρική της γλώσσα κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης στην Ελλάδα.
Η Shu Lin μοιράστηκε στα social media το βίντεο από τη στιγμή, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από την προσπάθειά της. Όπως εξηγεί στην ανάρτησή της, ξεκίνησε να μαθαίνει ελληνικά τον Απρίλιο. Η πεθερά της γνώριζε ότι έκανε μαθήματα, όμως δεν γνώριζε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είχε αποφασίσει να μάθει τη γλώσσα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η Shu Lin μοιράστηκε στα social media το βίντεο από τη στιγμή, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από την προσπάθειά της. Όπως εξηγεί στην ανάρτησή της, ξεκίνησε να μαθαίνει ελληνικά τον Απρίλιο. Η πεθερά της γνώριζε ότι έκανε μαθήματα, όμως δεν γνώριζε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είχε αποφασίσει να μάθει τη γλώσσα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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