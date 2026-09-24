«Σ’ αγαπώ πολύ, μαμά μου»: Κινέζα έμαθε ελληνικά για χάρη της πεθεράς της και την άφησε άφωνη

Για μήνες μάθαινε ελληνικά χωρίς να το γνωρίζουν οι Έλληνες φίλοι και συγγενείς της. Ο λόγος; Ήθελε να κάνει έκπληξη στην πεθερά της στην δεξίωση του γάμου τους