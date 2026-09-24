Ξεκίνησε επί Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζεται σήμερα: Το υψηλότερο φράγμα στον κόσμο, ύψους 335 μέτρων, χτίζεται στο Τατζικιστάν

Το γιγαντιαίο έργο στο Τατζικιστάν, που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028 και να ξεπεράσει σε ύψος το Jinping-1 της Κίνας