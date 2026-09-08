Σπάνιο πράσινο οπάλιο βρέθηκε στη Βραζιλία: Οι επιστήμονες ψάχνουν τι κρύβει
Σπάνιο πράσινο οπάλιο βρέθηκε στη Βραζιλία: Οι επιστήμονες ψάχνουν τι κρύβει
Σπάνιο πράσινο οπάλιο εντοπίστηκε στο Πιαουί της Βραζιλίας, με εμφανείς φλέβες στο πέτρωμα. Οι επιστήμονες μελετούν την προέλευση του χρώματός του
Ένα ασυνήθιστο πράσινο οπάλιο εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Καστέλο ντο Πιαουί, στη Βραζιλία, προκαλώντας το ενδιαφέρον γεωλόγων και ερευνητών.
Το εύρημα καταγράφηκε στην περιοχή Καρατίνγκα, περίπου 30 χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου. Ήδη έχουν παρατηρηθεί εμφανείς φλέβες οπάλιου μέσα στο πέτρωμα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το αν πρόκειται για μεγαλύτερη εμφάνιση του ορυκτού.
Το πράσινο χρώμα ξεχωρίζει
Το Πιαουί είναι γνωστό για τα κοιτάσματα οπάλιου, ιδιαίτερα στις περιοχές Πέδρο ΙΙ και Μπουρίτι ντος Μόντες. Ωστόσο, το νέο εύρημα παρουσιάζει κυρίως πράσινη απόχρωση, διαφορετική από τα πιο συνηθισμένα μπλε, κίτρινα, κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο τι προκαλεί τη συγκεκριμένη απόχρωση. Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων εξετάζεται η παρουσία χαλκού ή συγκεκριμένων τύπων αργίλου, χωρίς όμως κάποια από αυτές τις θεωρίες να έχει επιβεβαιωθεί.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Το εύρημα καταγράφηκε στην περιοχή Καρατίνγκα, περίπου 30 χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου. Ήδη έχουν παρατηρηθεί εμφανείς φλέβες οπάλιου μέσα στο πέτρωμα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το αν πρόκειται για μεγαλύτερη εμφάνιση του ορυκτού.
Το πράσινο χρώμα ξεχωρίζει
Το Πιαουί είναι γνωστό για τα κοιτάσματα οπάλιου, ιδιαίτερα στις περιοχές Πέδρο ΙΙ και Μπουρίτι ντος Μόντες. Ωστόσο, το νέο εύρημα παρουσιάζει κυρίως πράσινη απόχρωση, διαφορετική από τα πιο συνηθισμένα μπλε, κίτρινα, κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο τι προκαλεί τη συγκεκριμένη απόχρωση. Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων εξετάζεται η παρουσία χαλκού ή συγκεκριμένων τύπων αργίλου, χωρίς όμως κάποια από αυτές τις θεωρίες να έχει επιβεβαιωθεί.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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