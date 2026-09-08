Τελειώσαμε: Η «μυρωδιά των ηλικιωμένων» μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και στα 40
Τελειώσαμε: Η «μυρωδιά των ηλικιωμένων» μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και στα 40
Η χαρακτηριστική μυρωδιά που συνδέεται με τη μεγαλύτερη ηλικία δεν έχει σχέση με την καθαριότητα και μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύουμε
Υπάρχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά που πολλοί άνθρωποι συνδέουν με τους ηλικιωμένους, όμως η εξήγηση πίσω από αυτήν δεν έχει να κάνει με την καθαριότητα ή την προσωπική υγιεινή. Πρόκειται για μια φυσιολογική αλλαγή που συμβαίνει στο δέρμα καθώς μεγαλώνουμε και μπορεί να αρχίσει να γίνεται αισθητή αρκετά νωρίτερα απ' όσο θα περίμενε κανείς.
Η συγκεκριμένη μυρωδιά έχει μάλιστα επιστημονική εξήγηση. Όπως αναφέρει ο Guardian σε πρόσφατο δημοσίευμά του, ειδικοί αποδίδουν μεγάλο μέρος της χαρακτηριστικής οσμής σε μια χημική ένωση που ονομάζεται 2-nonenal (γνωστή στα ελληνικά ως 2-νονενάλη) και δημιουργείται όταν ορισμένα φυσικά έλαια του δέρματος οξειδώνονται και διασπώνται.
Διαβάστε περισσότερα www.gazzetta.gr
Η συγκεκριμένη μυρωδιά έχει μάλιστα επιστημονική εξήγηση. Όπως αναφέρει ο Guardian σε πρόσφατο δημοσίευμά του, ειδικοί αποδίδουν μεγάλο μέρος της χαρακτηριστικής οσμής σε μια χημική ένωση που ονομάζεται 2-nonenal (γνωστή στα ελληνικά ως 2-νονενάλη) και δημιουργείται όταν ορισμένα φυσικά έλαια του δέρματος οξειδώνονται και διασπώνται.
Διαβάστε περισσότερα www.gazzetta.gr
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