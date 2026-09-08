Τελειώσαμε: Η «μυρωδιά των ηλικιωμένων» μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και στα 40

Η χαρακτηριστική μυρωδιά που συνδέεται με τη μεγαλύτερη ηλικία δεν έχει σχέση με την καθαριότητα και μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύουμε