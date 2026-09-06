Πήρε σπίτι 330.000€ για μόλις 50€ και δεν μπορεί να το πιστέψει: «Μόνο τέτοια πράγματα ονειρεύεσαι»
Πήρε σπίτι 330.000€ για μόλις 50€ και δεν μπορεί να το πιστέψει: «Μόνο τέτοια πράγματα ονειρεύεσαι»
Μητέρα δύο παιδιών στην Ιρλανδία κέρδισε μια κατοικία αξίας 330.000 ευρώ στο κέντρο του Γκάλγουεϊ αγοράζοντας έναν λαχνό των 50 ευρώ
Η ζωή της Τζάκλιν Ο'Γκόρμαν και της οικογένειάς της άλλαξε ολοκληρωτικά όταν το όνομά της κληρώθηκε στη φιλανθρωπική καμπάνια «Win A Home in Galway City». Η τυχερή νικήτρια απέκτησε μια κατοικία στην περιοχή Γουντκουέι, στο κέντρο της ιρλανδικής πόλης, έχοντας δαπανήσει το συμβολικό ποσό των 50 ευρώ για τη συμμετοχή της.
Η κλήρωση και η εξασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών
Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο Keane's Bar and Restaurant στο Ορανμόρ. Η Τζάκλιν, με καταγωγή από την κομητεία Κλερ, ζει τα τελευταία 20 χρόνια στο Ορανμόρ με τον σύζυγό της Ρίτσαρντ Κίλι και τους δύο γιους τους, τον 8χρονο Σαμ και τον 5χρονο Τζορτζ.
Η ίδια δήλωσε πως δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει την τύχη της, σημειώνοντας ότι η τελευταία φορά που είχε κερδίσει κάτι ήταν σε μια πασχαλινή λαχειοφόρο στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο σπίτι εξασφαλίζει τη στέγαση των παιδιών της εφόσον επιλέξουν στο μέλλον να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο του Γκάλγουεϊ.
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Η κλήρωση και η εξασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών
Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο Keane's Bar and Restaurant στο Ορανμόρ. Η Τζάκλιν, με καταγωγή από την κομητεία Κλερ, ζει τα τελευταία 20 χρόνια στο Ορανμόρ με τον σύζυγό της Ρίτσαρντ Κίλι και τους δύο γιους τους, τον 8χρονο Σαμ και τον 5χρονο Τζορτζ.
Η ίδια δήλωσε πως δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει την τύχη της, σημειώνοντας ότι η τελευταία φορά που είχε κερδίσει κάτι ήταν σε μια πασχαλινή λαχειοφόρο στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο σπίτι εξασφαλίζει τη στέγαση των παιδιών της εφόσον επιλέξουν στο μέλλον να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο του Γκάλγουεϊ.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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