Η μεγαλύτερη πόλη-φάντασμα της Ισπανίας αναζητά μια δεύτερη ζωή: 274 κτίρια και χιλιόμετρα άγριας ακτογραμμής
Η μεγαλύτερη πόλη-φάντασμα της Ισπανίας αναζητά μια δεύτερη ζωή: 274 κτίρια και χιλιόμετρα άγριας ακτογραμμής
Στα παράλια της Αστουρίας βρίσκεται η Περλόρα, η μεγαλύτερη εγκαταλελειμμένη πολιτεία της Ισπανίας, ένα γιγαντιαίο παραθαλάσσιο θέρετρο 274 κτιρίων που αναζητά πλέον νέα ζωή
Τοποθετημένη ανάμεσα στο Κανδάς και το Χιχόν, η Περλόρα εκτείνεται σε μια έκταση 20 εκταρίων μπροστά στον Βισκαϊκό Κόλπο. Για δεκαετίες αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον κοινωνικό τουρισμό της Ισπανίας, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη παραθαλάσσια πόλη.
Η εποχή της ακμής: Η «πόλη διακοπών» για τους Ισπανούς
Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε το 1954, όταν δημιουργήθηκε μια μεγάλη «πόλη διακοπών» για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι και δημόσιοι οργανισμοί έστελναν εκεί το προσωπικό τους για καλοκαιρινές διακοπές με προσιτό κόστος, σε μια εποχή που τα ταξίδια αποτελούσαν πολυτέλεια.
Στις περιόδους αιχμής, το θέρετρο φιλοξενούσε έως και 2.000 άτομα ανά περίοδο. Εκτός από τα σαλέ και τις κατοικίες, διέθετε εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, υγειονομικές υπηρεσίες μέχρι και εκκλησία.
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Η εποχή της ακμής: Η «πόλη διακοπών» για τους Ισπανούς
Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε το 1954, όταν δημιουργήθηκε μια μεγάλη «πόλη διακοπών» για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι και δημόσιοι οργανισμοί έστελναν εκεί το προσωπικό τους για καλοκαιρινές διακοπές με προσιτό κόστος, σε μια εποχή που τα ταξίδια αποτελούσαν πολυτέλεια.
Στις περιόδους αιχμής, το θέρετρο φιλοξενούσε έως και 2.000 άτομα ανά περίοδο. Εκτός από τα σαλέ και τις κατοικίες, διέθετε εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, υγειονομικές υπηρεσίες μέχρι και εκκλησία.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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