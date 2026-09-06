Η μεγαλύτερη πόλη-φάντασμα της Ισπανίας αναζητά μια δεύτερη ζωή: 274 κτίρια και χιλιόμετρα άγριας ακτογραμμής

Στα παράλια της Αστουρίας βρίσκεται η Περλόρα, η μεγαλύτερη εγκαταλελειμμένη πολιτεία της Ισπανίας, ένα γιγαντιαίο παραθαλάσσιο θέρετρο 274 κτιρίων που αναζητά πλέον νέα ζωή