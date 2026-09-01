Κίνα: Έφηβος υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής ακούγοντας τζιτζίκια επί τέσσερις ώρες
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Κίνα: Έφηβος υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής ακούγοντας τζιτζίκια επί τέσσερις ώρες

18χρονος στην Κίνα υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής αφού παρέμεινε για ώρες εκτεθειμένος στον εκκωφαντικό θόρυβο εκατοντάδων τζιτζικιών κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης

Κίνα: Έφηβος υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής ακούγοντας τζιτζίκια επί τέσσερις ώρες
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως οι φυσικοί ήχοι είναι εντελώς αβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, όμως ένα πρόσφατο περιστατικό αποδεικνύει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Ένας 18χρονος πήγε για ελεύθερη κατασκήνωση σε δάσος σε περιοχή της Κίνας, όπου εκτέθηκε στον ήχο εκατοντάδων τζιτζικιών για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί σοβαρά η ακοή του.

Ο Γουάνγκ παρατήρησε ότι ο θόρυβος των τζιτζικιών έγινε αισθητά πιο δυνατός γύρω στο μεσημέρι, αλλά παρέμεινε στο δάσος μέχρι το βράδυ. Τότε άρχισε να αισθάνεται έντονο βουητό και μια αίσθηση πληρότητας στα αυτιά του.

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