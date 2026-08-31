Από το τσίρκο στο μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού στον κόσμο: Τα δύο φίδια που έγιναν «σταρ» του Bioparque Pantanal
Από το τσίρκο στο μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού στον κόσμο: Τα δύο φίδια που έγιναν «σταρ» του Bioparque Pantanal
Δύο φίδια που διασώθηκαν από τσίρκο στη Βραζιλία βρήκαν νέο σπίτι στο Bioparque Pantanal και πλέον κινούνται υπό επιτήρηση στους χώρους του
Δύο φίδια που διασώθηκαν πριν από τρία χρόνια από τσίρκο στη Βραζιλία έχουν αφήσει πίσω τους τη ζωή των παραστάσεων και πλέον αποτελούν δύο από τους πιο ξεχωριστούς «κατοίκους» του Bioparque Pantanal, στο Κάμπο Γκράντε.
Πρόκειται για τον βόα Rachel Carson και τον αλμπίνο πύθωνα Capitu, οι οποίοι διασώθηκαν στην πόλη Αμαμπάι, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, έπειτα από παρέμβαση των Αρχών σε παράσταση τσίρκου. Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.875 ευρώ (47.380 ρεάλ Βραζιλίας), ενώ σε βάρος του κινήθηκαν διαδικασίες για παράνομη κατοχή άγριου ζώου και για εισαγωγή εξωτικού είδους στη χώρα χωρίς την απαραίτητη άδεια.
Διαβάστε περισσότερα στοwww.gazzetta.gr
Πρόκειται για τον βόα Rachel Carson και τον αλμπίνο πύθωνα Capitu, οι οποίοι διασώθηκαν στην πόλη Αμαμπάι, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, έπειτα από παρέμβαση των Αρχών σε παράσταση τσίρκου. Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.875 ευρώ (47.380 ρεάλ Βραζιλίας), ενώ σε βάρος του κινήθηκαν διαδικασίες για παράνομη κατοχή άγριου ζώου και για εισαγωγή εξωτικού είδους στη χώρα χωρίς την απαραίτητη άδεια.
Διαβάστε περισσότερα στοwww.gazzetta.gr
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