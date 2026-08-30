Το «Ραδιόφωνο της Συντέλειας» της Ρωσίας εξέπεμψε μυστικούς κωδικούς μετά από δεκαετίες «βουητού»

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Για ολόκληρες δεκαετίες, ένας μυστηριώδης ραδιοφωνικός σταθμός στη Ρωσία εκπέμπει έναν αδιάκοπο, μονότονο ήχο βόμβου σε εικοσιτετράωρη βάση. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, το γνώριμο αυτό σήμα παραχώρησε τη θέση του σε κάτι πολύ πιο ασυνήθιστο, μια ανδρική ρωσική φωνή που διαβάζει ονόματα, αριθμούς και ακαταλαβίστικες κωδικές λέξεις.Ο σταθμός UVB-76, γνωστός στον κόσμο του διαδικτύου ως «The Buzzer» ή «Το Ραδιόφωνο της Συντέλειας» (The Doomsday Radio), κατέγραψε πολλαπλές διακοπές στο πρόγραμμά του μεταξύ 24 και 28 Αυγούστου, σύμφωνα με αναφορές ερασιτεχνών του ραδιοφώνου που παρακολουθούν σταθερά τη συχνότητα.Το ακριβές νόημα των εκπομπών παραμένει άγνωστο, ενώ μετά από κάθε διακοπή ο σταθμός επέστρεφε στον συνηθισμένο του βόμβο. Το ενδιαφέρον γύρω από τη δραστηριότητα αυτή αναζωπυρώθηκε καθώς συνέπεσε χρονικά με το ταξίδι του Διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, όπου είχε συνάντηση με τον Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Πληροφορίας.Τι εκπέμπει στην πραγματικότητα το «Ραδιόφωνο της Συντέλειας»;Το UVB-76 εκπέμπει στη συχνότητα των 4625 kHz και υπολογίζεται πως βρίσκεται σε λειτουργία τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το σήμα αποτελείται από έναν σύντομο τόνο που επαναλαμβάνεται περίπου 25 φορές το λεπτό, μέρα και νύχτα. Όταν ο τόνος διακόπτεται, οι ακροατές ακούν μια ανδρική φωνή να απαγγέλλει συνδυασμούς ονομάτων, αριθμών και σημάτων κλήσης.Ορισμένα από τα ονόματα θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε γράμματα του ρωσικού φωνητικού αλφαβήτου, αν και κανείς εκτός του συστήματος δεν γνωρίζει τη σημασία τους. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εκπομπών, οι ακροατές κατέγραψαν λέξεις όπως «σερβιτόρα», «ψεκασμός» και «ύπαρξη». Ο λάτρης του ραδιοφώνου Μπεν Τζόρνταν κοινοποίησε μάλιστα στο X ένα φασματογράφημα της εκπομπής, καταγράφοντας τη στιγμή που ο βόμβος σταματά και ακούγεται η φωνή.Ο καθηγητής Ντέιβιντ Σταπλς, διδάσκων ηλεκτρονικής και ραδιοφωνικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, είχε δηλώσει στο Popular Mechanics «σχεδόν βέβαιος» ότι η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από τον σταθμό. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο σκοπός του δεν είναι ειρηνικός, αλλά σχετίζεται πιθανότατα με στρατιωτικές επικοινωνίες και την αεράμυνα.Συνδέεται ο UVB-76 με το πυρηνικό σύστημα «Dead Hand» της Ρωσίας;Αυτές οι εκτιμήσεις έχουν φουντώσει τις θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το UVB-76 με το σοβιετικής εποχής σύστημα «Dead Hand». Το σύστημα αυτό είχε σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί αυτόματα πυρηνικά αντίποινα σε περίπτωση που η ηγεσία και οι υποδομές επικοινωνιών της Ρωσίας καταστρέφονταν. Βάσει αυτής της θεωρίας, ο συνεχής βόμβος λειτουργεί ως απόδειξη ότι η δομή διοίκησης παραμένει ενεργή. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη απόδειξη που να συνδέει τον σταθμό με το πυρηνικό οπλοστάσιο.Το UVB-76 κουβαλά μια μακρά ιστορία περίεργων μεταδόσεων. Στο παρελθόν έχουν ακουστεί αλληλουχίες ονομάτων όπως «Νικολάι, Ζένια, Τατιάνα, Ιβάν» ακολουθούμενες από αριθμούς. Τον Απρίλιο, οι ακροατές κατέγραψαν λέξεις όπως «Neptune», «Thymus», «Foxcloak» και «Nootabu». Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί ακόμα και αποσπάσματα από τη «Λίμνη των Κύκνων», βήματα ή ήχοι που θύμιζαν γυναικεία κραυγή.Η τελευταία φορά που παρατηρήθηκε παρόμοια έντονη δραστηριότητα ήταν στις 12 Φεβρουαρίου 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.Το αν οι πρόσφατες εκπομπές συνδέονται με την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα, με ευρύτερες στρατιωτικές ασκήσεις ή με κάτι εντελώς διαφορετικό παραμένει άγνωστο. Το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει ποτέ δημόσιες εξηγήσεις για τον ρόλο του σταθμού, ούτε έχει σχολιάσει το περιεχόμενο των τελευταίων κωδικοποιημένων μηνυμάτων.