Τι είναι το Phubbing; Το νέο trend που όλοι κάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε

Υπάρχουν πολλές ενοχλητικές συνήθειες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην καθημερινότητα, όμως το «phubbing» ίσως είναι μία από εκείνες που μπορούν να βλάψουν ακόμη και μια σχέση.Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων phone και snubbing (τηλέφωνο και περιφρόνηση) και οι ψυχολόγοι το περιγράφουν ως μια κατάσταση κατά την οποία κάποιος αγνοεί τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά του επειδή είναι απορροφημένος στο κινητό του.Είτε πρόκειται για ένα ραντεβού είτε για μια απλή στιγμή με τον σύντροφό μας, θεωρείται αυτονόητο ότι η προσοχή μας θα πρέπει να είναι στραμμένη στον άνθρωπο απέναντί μας. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνεχίζουν να κοιτάζουν την οθόνη ακόμη και στις πιο προσωπικές τους στιγμές.