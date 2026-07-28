Ο «πυρηνικός τάφος» των ΗΠΑ: Έθαψαν 80.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων – 50 χρόνια μετά αρχίζει να καταρρέει
Ο «πυρηνικός τάφος» των ΗΠΑ: Έθαψαν 80.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων – 50 χρόνια μετά αρχίζει να καταρρέει
Σχεδόν 50 χρόνια μετά την κατασκευή του, ο Θόλος του Ρούνιτ εμφανίζει σημάδια φθοράς και προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες
Στη μέση του απέραντου Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκεται μια από τις πιο σκοτεινές κληρονομιές του Ψυχρού Πολέμου. Πρόκειται για τον περίφημο Θόλο του Ρούνιτ (Runit Dome), μια γιγαντιαία κατασκευή από σκυρόδεμα που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 για να «φυλακίσει» περίπου 80.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων από τις αμερικανικές πυρηνικές δοκιμές στις Νήσους Μάρσαλ.
Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ρωγμές στη δομή και η φυσική διάβρωση απειλούν να μετατρέψουν τον λεγόμενο «πυρηνικό τάφο» σε μία νέα περιβαλλοντική απειλή.
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Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ρωγμές στη δομή και η φυσική διάβρωση απειλούν να μετατρέψουν τον λεγόμενο «πυρηνικό τάφο» σε μία νέα περιβαλλοντική απειλή.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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