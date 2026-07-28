Ο «πυρηνικός τάφος» των ΗΠΑ: Έθαψαν 80.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων – 50 χρόνια μετά αρχίζει να καταρρέει

Σχεδόν 50 χρόνια μετά την κατασκευή του, ο Θόλος του Ρούνιτ εμφανίζει σημάδια φθοράς και προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες