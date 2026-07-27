Ζευγάρι ζει για περισσότερα από 20 χρόνια σε ακατοίκητο νησί: «Έχουμε τον δικό μας ρυθμό»

Ένα μικρό νησί στην Κροατία προσφέρει καταφύγιο απόλυτης ηρεμίας, με τους ελάχιστους κατοίκους του να επιλέγουν έναν τρόπο ζωής μακριά από τον θόρυβο, τα οχήματα και τους αστικούς ρυθμούς