Γιατί η Ινδία βάφει τους δρόμους κόκκινους: Η απλή ιδέα που μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές
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Γιατί η Ινδία βάφει τους δρόμους κόκκινους: Η απλή ιδέα που μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές

Η Ινδία δοκιμάζει κόκκινους δρόμους σε περιοχές με άγρια ζώα, ώστε οι οδηγοί να κόβουν ταχύτητα και να μειωθούν τα τροχαία με την πανίδα

Γιατί η Ινδία βάφει τους δρόμους κόκκινους: Η απλή ιδέα που μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές
Τα τροχαία με ζώα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε πολλές χώρες, με τις μέχρι σήμερα λύσεις να περιορίζονται κυρίως στις πινακίδες προειδοποίησης και στις ειδικές διαβάσεις για την άγρια ζωή.

Η Ινδία δοκιμάζει τώρα μια διαφορετική προσέγγιση: βάφει κόκκινα συγκεκριμένα τμήματα δρόμων, όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να προειδοποιεί τους οδηγούς ότι κινούνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου για ζώα.

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