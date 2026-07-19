Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά
Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά
Η κάθετη φάρμα «Μπουστάνικα» αλλάζει τα δεδομένα της γεωργίας, παράγοντας πάνω από ένα εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως με ελάχιστο νερό και χωρίς καθόλου χώμα
Η Μπουστάνικα στο Ντουμπάι αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης γεωργίας, μεταφέροντας την παραγωγή τροφίμων σε μια κλειστή, κάθετη δομή ελεγχόμενη από την τεχνολογία μέσα στην έρημο.
Η εγκατάσταση εκτείνεται σε τρεις ορόφους, καλύπτοντας περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα, και παράγει πάνω από 1 εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως. Λειτουργεί χωρίς καθόλου χώμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά υδροπονική καλλιέργεια.
Διαβάστε περισσότερα στοwww.gazzetta.gr
Η εγκατάσταση εκτείνεται σε τρεις ορόφους, καλύπτοντας περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα, και παράγει πάνω από 1 εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως. Λειτουργεί χωρίς καθόλου χώμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά υδροπονική καλλιέργεια.
Διαβάστε περισσότερα στοwww.gazzetta.gr
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