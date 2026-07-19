Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά

Η κάθετη φάρμα «Μπουστάνικα» αλλάζει τα δεδομένα της γεωργίας, παράγοντας πάνω από ένα εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως με ελάχιστο νερό και χωρίς καθόλου χώμα