Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά
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Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά

Η κάθετη φάρμα «Μπουστάνικα» αλλάζει τα δεδομένα της γεωργίας, παράγοντας πάνω από ένα εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως με ελάχιστο νερό και χωρίς καθόλου χώμα

Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά
Η Μπουστάνικα στο Ντουμπάι αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης γεωργίας, μεταφέροντας την παραγωγή τροφίμων σε μια κλειστή, κάθετη δομή ελεγχόμενη από την τεχνολογία μέσα στην έρημο.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε τρεις ορόφους, καλύπτοντας περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα, και παράγει πάνω από 1 εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως. Λειτουργεί χωρίς καθόλου χώμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά υδροπονική καλλιέργεια.


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