Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου – Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε «βλήμα»
Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου – Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε «βλήμα»
Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο από αντικείμενα που συχνά αφήνουμε στο αυτοκίνητο. Γιατί μια απλή τσάντα μπορεί να μετατραπεί σε «βλήμα» σε περίπτωση σύγκρουσης
Με την καλοκαιρινή έξοδο των εκδρομέων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που, αν και συχνές, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Μία από αυτές αφορά τη μεταφορά αντικειμένων μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, όπως τσάντες, σακίδια, φορητοί υπολογιστές ή άλλα προσωπικά αντικείμενα που παραμένουν πάνω στα καθίσματα χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην επιβολή προστίμου 200 ευρώ, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Μία από αυτές αφορά τη μεταφορά αντικειμένων μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, όπως τσάντες, σακίδια, φορητοί υπολογιστές ή άλλα προσωπικά αντικείμενα που παραμένουν πάνω στα καθίσματα χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην επιβολή προστίμου 200 ευρώ, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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