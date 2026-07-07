ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου – Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε «βλήμα»
BEST OF NETWORK

Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου – Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε «βλήμα»

Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο από αντικείμενα που συχνά αφήνουμε στο αυτοκίνητο. Γιατί μια απλή τσάντα μπορεί να μετατραπεί σε «βλήμα» σε περίπτωση σύγκρουσης

Το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου – Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε «βλήμα»
Με την καλοκαιρινή έξοδο των εκδρομέων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που, αν και συχνές, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Μία από αυτές αφορά τη μεταφορά αντικειμένων μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, όπως τσάντες, σακίδια, φορητοί υπολογιστές ή άλλα προσωπικά αντικείμενα που παραμένουν πάνω στα καθίσματα χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην επιβολή προστίμου 200 ευρώ, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης