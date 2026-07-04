Megalodon: Βρέθηκε ο σπόνδυλος του μεγαλύτερου καρχαρία που είχε χαθεί σε μετακόμιση μουσείου

Ο μεγαλύτερος σπόνδυλος Megalodon στον κόσμο εντοπίστηκε ξανά, κατά το Palaeontologia Electronica μετά την εξαφάνισή του, αποκαλύπτοντας και το τελευταίο του γεύμα