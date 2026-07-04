Megalodon: Βρέθηκε ο σπόνδυλος του μεγαλύτερου καρχαρία που είχε χαθεί σε μετακόμιση μουσείου
Megalodon: Βρέθηκε ο σπόνδυλος του μεγαλύτερου καρχαρία που είχε χαθεί σε μετακόμιση μουσείου
Ο μεγαλύτερος σπόνδυλος Megalodon στον κόσμο εντοπίστηκε ξανά, κατά το Palaeontologia Electronica μετά την εξαφάνισή του, αποκαλύπτοντας και το τελευταίο του γεύμα
Ο μεγαλύτερος γνωστός απολιθωμένος σπόνδυλος που ανήκει στον Otodus megalodon, έναν τεράστιο προϊστορικό καρχαρία που έζησε πριν από 23 έως 3,6 εκατομμύρια χρόνια, επανήλθε στο φως, αφού είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της μετακόμισης ενός μουσείου στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Το δείγμα ήταν ένα από τα πολλά σπονδυλικά οστά που ανακτήθηκαν από έναν μεγάλο λάκκο αργίλου στο Γκραμ της Δανίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια φυλάχθηκαν στο Γεωλογικό Μουσείο της Κοπεγχάγης. Φωτογραφίες και μετρήσεις λήφθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όμως οι σπόνδυλοι χάθηκαν κατά τη μεταφορά τους μεταξύ αποθηκευτικών χώρων το 1989.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το δείγμα ήταν ένα από τα πολλά σπονδυλικά οστά που ανακτήθηκαν από έναν μεγάλο λάκκο αργίλου στο Γκραμ της Δανίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια φυλάχθηκαν στο Γεωλογικό Μουσείο της Κοπεγχάγης. Φωτογραφίες και μετρήσεις λήφθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όμως οι σπόνδυλοι χάθηκαν κατά τη μεταφορά τους μεταξύ αποθηκευτικών χώρων το 1989.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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