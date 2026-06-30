Οι μυστηριώδεις «κινούμενες πέτρες» της Κοιλάδας του Θανάτου: Το αίνιγμα που λύθηκε μετά από σχεδόν 100 χρόνια

Για περισσότερα από 100 χρόνια, ένα από τα πιο παράξενα φυσικά φαινόμενα στον κόσμο παρέμενε ανεξήγητο. Στην αποξηραμένη λίμνη Racetrack Playa, στο Εθνικό Πάρκο Death Valley της Καλιφόρνιας, τεράστιοι βράχοι φαίνεται να μετακινούνται μόνοι τους, αφήνοντας πίσω τους μεγάλες αυλακιές πάνω στο ξεραμένο έδαφος.Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1915 από έναν χρυσοθήρα, ο οποίος εντόπισε πέτρες με εμφανή ίχνη πίσω τους, σαν να είχαν ταξιδέψει χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.