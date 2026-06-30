Οι μυστηριώδεις «κινούμενες πέτρες» της Κοιλάδας του Θανάτου: Το αίνιγμα που λύθηκε μετά από σχεδόν 100 χρόνια
Οι μυστηριώδεις «κινούμενες πέτρες» της Κοιλάδας του Θανάτου: Το αίνιγμα που λύθηκε μετά από σχεδόν 100 χρόνια
Οι περίφημες «κινούμενες πέτρες» της Κοιλάδας του Θανάτου προβλημάτιζαν τους επιστήμονες για έναν αιώνα. Δείτε πώς αποκαλύφθηκε το μυστικό τους;
Για περισσότερα από 100 χρόνια, ένα από τα πιο παράξενα φυσικά φαινόμενα στον κόσμο παρέμενε ανεξήγητο. Στην αποξηραμένη λίμνη Racetrack Playa, στο Εθνικό Πάρκο Death Valley της Καλιφόρνιας, τεράστιοι βράχοι φαίνεται να μετακινούνται μόνοι τους, αφήνοντας πίσω τους μεγάλες αυλακιές πάνω στο ξεραμένο έδαφος.
Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1915 από έναν χρυσοθήρα, ο οποίος εντόπισε πέτρες με εμφανή ίχνη πίσω τους, σαν να είχαν ταξιδέψει χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1915 από έναν χρυσοθήρα, ο οποίος εντόπισε πέτρες με εμφανή ίχνη πίσω τους, σαν να είχαν ταξιδέψει χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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