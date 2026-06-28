Οδηγός μερικής απασχόλησης της Uber αποκαλύπτει το ακριβές ποσό που έχει βγάλει μέσα σε 9 εβδομάδες

Οδηγός της Uber που εργάζεται με μερική απασχόληση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ακριβή του κέρδη, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με το αν τελικά αξίζει τον κόπο