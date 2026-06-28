Οδηγός μερικής απασχόλησης της Uber αποκαλύπτει το ακριβές ποσό που έχει βγάλει μέσα σε 9 εβδομάδες
Οδηγός μερικής απασχόλησης της Uber αποκαλύπτει το ακριβές ποσό που έχει βγάλει μέσα σε 9 εβδομάδες
Οδηγός της Uber που εργάζεται με μερική απασχόληση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ακριβή του κέρδη, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με το αν τελικά αξίζει τον κόπο
Ο οδηγός ταξί, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα @danhinvesting στο X, δήλωσε ότι εργάζεται περίπου 20 ώρες την εβδομάδα ως οδηγός της Uber επιπλέον της κύριας εργασίας του, και ότι το κάνει αυτό για λίγο περισσότερο από δύο μήνες.
«Είμαι οδηγός της Uber για 9 εβδομάδες παράλληλα με την κύρια δουλειά μου και αυτά είναι όσα κέρδισα», έγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με ένα διάγραμμα που έδειχνε πόσα κέρδιζε.
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«Είμαι οδηγός της Uber για 9 εβδομάδες παράλληλα με την κύρια δουλειά μου και αυτά είναι όσα κέρδισα», έγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με ένα διάγραμμα που έδειχνε πόσα κέρδιζε.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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