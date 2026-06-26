Το viral κόλπο των Γάλλων με την κιμωλία στα τζάμια για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα

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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες αναζητούν οικονομικούς τρόπους για να διατηρήσουν δροσερούς τους εσωτερικούς χώρους, μια παλιά πρακτική έχει επιστρέψει δυναμικά και έχει γίνει viral στα social media.Το Blanc de Meudon εξαφανίστηκε από τα ράφιαΤο προϊόν που βρίσκεται στο επίκεντρο ονομάζεται Blanc de Meudon, μια λεπτή σκόνη κιμωλίας που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον καθαρισμό και το ασβέστωμα επιφανειών. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, απέκτησε νέα χρήση.Χιλιάδες Γάλλοι αναμειγνύουν τη σκόνη με νερό και καλύπτουν με το μείγμα τα τζάμια των κατοικιών, των διαμερισμάτων αλλά και σχολικών κτιρίων, με στόχο να μειώσουν τη θερμότητα που εισέρχεται στους εσωτερικούς χώρους. Η μεγάλη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα το προϊόν να εξαντληθεί σε πολλά καταστήματα της χώρας.Πώς λειτουργεί η επίστρωση στα τζάμιαΌταν η κιμωλία διαλυθεί στο νερό, δημιουργεί μια λευκή, γαλακτώδη επίστρωση πάνω στο γυαλί. Το στρώμα αυτό επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός, αλλά παράλληλα αντανακλά σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου.Το Blanc de Meudon εξαφανίστηκε από τα ράφιαΗ μέθοδος θεωρείται εύκολη, οικονομική και προσωρινή, καθώς η επίστρωση μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα όταν οι θερμοκρασίες υποχωρήσουν.Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη πρακτική έχει επιστημονική βάση. Η κιμωλία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριώδη και την κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή το τμήμα της ηλιακής ενέργειας που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας.Μάλιστα, ερευνητικές ομάδες αξιοποιούν σήμερα νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου για την ανάπτυξη νέων «υπερ-ψυχρών» χρωμάτων, τα οποία μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία των κτιρίων.Μια παλιά πρακτική που έγινε ξανά επίκαιρηΗ χρήση λευκών επιφανειών για την αντιμετώπιση της ζέστης μόνο καινούργια δεν είναι. Όπως επισημαίνει και το BBC, τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, σε αντίθεση με τις σκούρες επιφάνειες που απορροφούν περισσότερη θερμότητα. Μέχρι πρόσφατα, το Blanc de Meudon χρησιμοποιούνταν κυρίως για το ασβέστωμα βιτρινών καταστημάτων κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων, αλλά και για τη σκίαση των τζαμιών σε θερμοκήπια.