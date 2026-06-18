Απίστευτος τυπάς σε αεροπλάνο: Το κόλπο με το κινητό που του επέτρεψε KAI να κοιμηθεί KAI να φάει
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Απίστευτος τυπάς σε αεροπλάνο: Το κόλπο με το κινητό που του επέτρεψε KAI να κοιμηθεί KAI να φάει

Επιβάτης βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να μη διακόψει τον ύπνο του σε 12ωρη πτήση, χρησιμοποιώντας το κινητό του για να παραγγείλει γεύμα

Απίστευτος τυπάς σε αεροπλάνο: Το κόλπο με το κινητό που του επέτρεψε KAI να κοιμηθεί KAI να φάει
Ένας επιβάτης κατάφερε να κοιμηθεί σχεδόν σε 12 ώρες μέσα στο αεροπλάνο σε πτήση προς τις Φιλιππίνες, χάρη σε ένα απλό αλλά ευρηματικό τέχνασμα που έκανε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν αποκοιμηθεί, άφησε το κινητό του σε εμφανές σημείο, έχοντας ανοίξει ένα μήνυμα που ενημέρωνε το πλήρωμα για την επιλογή του στο γεύμα. Έτσι, όταν οι αεροσυνοδοί περνούσαν από τις θέσεις ρωτώντας τους επιβάτες αν προτιμούν κοτόπουλο ή μοσχάρι, δεν χρειάστηκε να τον ξυπνήσουν. Αρκούσε να διαβάσουν την ένδειξη στην οθόνη, όπου αναγραφόταν η λέξη «κοτόπουλο». Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και στα πλάνα φαίνεται μια αεροσυνοδός να ελέγχει το μήνυμα στο κινητό του επιβάτη, ενώ λίγο αργότερα μέλος του πληρώματος τοποθετεί τον δίσκο με το φαγητό στο τραπεζάκι του, χωρίς να διαταράξει τον ύπνο του.

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