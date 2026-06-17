Όταν εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν ζωντανά ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα
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Όταν εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν ζωντανά ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα

Eκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν μια εσκεμμένη σύγκρουση τρένου με πυρηνικό κοντέινερ, σε ένα εντυπωσιακό πείραμα για να αποδειχθεί η ασφάλεια στη μεταφορά για τα πυρηνικά απόβλητα

Όταν εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν ζωντανά ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ένα παραμελημένο είδος τηλεόρασης που πρέπει να αναβιώσει άμεσα είναι το να ρίχνεις ένα επικίνδυνο αντικείμενο πάνω σε ένα άλλο και να παρακολουθείς την έκρηξη. Το 2012, παραγωγοί σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Γερμανία αγόρασαν ένα Boeing 727 και το έριξαν σε μια αποξηραμένη λίμνη στο Μεξικό για να δουν πού πρέπει να κάθεται κανείς για να επιζήσει.

Όμως, το 1984, οι τηλεοπτικοί παραγωγοί απάντησαν σε ένα άλλο κλασικό ερώτημα: Τι θα συνέβαινε αν ένα τρένο έπεφτε πάνω σε πυρηνικό κοντέινερ με 160 χλμ./ώρα;

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