Όταν εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν ζωντανά ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα

Eκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν μια εσκεμμένη σύγκρουση τρένου με πυρηνικό κοντέινερ, σε ένα εντυπωσιακό πείραμα για να αποδειχθεί η ασφάλεια στη μεταφορά για τα πυρηνικά απόβλητα