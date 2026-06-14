Έκαναν γεωτρήσεις 3.000 μέτρα κάτω από την Ανταρκτική και βρήκαν χρονοκάψουλα 1,2 εκατ. ετών
Έκαναν γεωτρήσεις 3.000 μέτρα κάτω από την Ανταρκτική και βρήκαν χρονοκάψουλα 1,2 εκατ. ετών
Επιστήμονες ανακάλυψαν μια άγνωστη μέγα-δομή από διασυνδεδεμένες λεκάνες κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής
Διεθνής ομάδα επιστημόνων επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας τεράστιας επαρχίας υποπαγετωδών λεκανών στην Ανατολική Ανταρκτική, η οποία σχηματίστηκε από την περιστροφική έκταση του φλοιού πριν από τη διάσπαση της υπερήπειρου Γκοντβάνα.
Τα ευρήματα που σχετίζονται με αυτήν την τεράστια γεωλογική δομή σε σχήμα βεντάλιας, η οποία βρίσκεται κάτω από πάγο πάχους άνω των 3.000 μέτρων, δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Geoscience. Η άγνωστη μέχρι πρότινος μέγα-δομή ονομάστηκε «Επαρχία Λεκανών σε Σχήμα Βεντάλιας της Ανατολικής Ανταρκτικής».
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Τα ευρήματα που σχετίζονται με αυτήν την τεράστια γεωλογική δομή σε σχήμα βεντάλιας, η οποία βρίσκεται κάτω από πάγο πάχους άνω των 3.000 μέτρων, δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Geoscience. Η άγνωστη μέχρι πρότινος μέγα-δομή ονομάστηκε «Επαρχία Λεκανών σε Σχήμα Βεντάλιας της Ανατολικής Ανταρκτικής».
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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