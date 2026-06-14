Τεστ εγκυμοσύνης με βάτραχο: Οι γυναίκες μάθαιναν αν περίμεναν παιδί μέσω του αμφίβιου

Δεν κάνουμε πλάκα: τη δεκαετία του 1950 έπρεπε να δώσεις ούρα σε έναν βάτραχο για να μάθεις αν ήσουν έγκυος