Τεστ εγκυμοσύνης με βάτραχο: Οι γυναίκες μάθαιναν αν περίμεναν παιδί μέσω του αμφίβιου
Τεστ εγκυμοσύνης με βάτραχο: Οι γυναίκες μάθαιναν αν περίμεναν παιδί μέσω του αμφίβιου
Δεν κάνουμε πλάκα: τη δεκαετία του 1950 έπρεπε να δώσεις ούρα σε έναν βάτραχο για να μάθεις αν ήσουν έγκυος
Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η διάγνωση της εγκυμοσύνης βασιζόταν σε μια ασυνήθιστη μέθοδο: τη χρήση ζωντανών βατράχων που αντιδρούσαν στις ανθρώπινες ορμόνες.
Αυτή η άγνωστη πτυχή της ιστορίας αναδείχθηκε από την έρευνα της Dr. Ίζαμπελ Ντέιβις για την έκθεση «Fixing Our Broken Planet» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Τα στοιχεία δείχνουν μια αποτελεσματική, αν και ηθικά αμφιλεγόμενη, χρήση της φύσης για την επίλυση ανθρώπινων προβλημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Αυτή η άγνωστη πτυχή της ιστορίας αναδείχθηκε από την έρευνα της Dr. Ίζαμπελ Ντέιβις για την έκθεση «Fixing Our Broken Planet» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Τα στοιχεία δείχνουν μια αποτελεσματική, αν και ηθικά αμφιλεγόμενη, χρήση της φύσης για την επίλυση ανθρώπινων προβλημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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