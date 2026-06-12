Αγόρασε στην κοπέλα του gaming PC 3.000 ευρώ: Την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν

Η υπόθεση άνοιξε συζήτηση στη Βρετανία για το αν ένα ακριβό δώρο μπορεί να ζητηθεί πίσω μετά από έναν προσχεδιασμένο χωρισμό