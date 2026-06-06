Γιγάντιο «εργοστάσιο πλανητών» ανακαλύφθηκε πέρα ​​από τον Δία: Εξηγεί την προέλευση του Ηλιακού Συστήματος
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Γιγάντιο «εργοστάσιο πλανητών» ανακαλύφθηκε πέρα ​​από τον Δία: Εξηγεί την προέλευση του Ηλιακού Συστήματος

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια τεράστια δακτυλιοειδής δομή παγίδευσης σκόνης πίσω από τον Δία λειτούργησε ως κομβική αλυσίδα παραγωγής για τους πλανήτες

Γιγάντιο «εργοστάσιο πλανητών» ανακαλύφθηκε πέρα ​​από τον Δία: Εξηγεί την προέλευση του Ηλιακού Συστήματος
Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, αυτό που είναι σήμερα το Ηλιακό μας Σύστημα δεν ήταν παρά ένας τεράστιος περιστρεφόμενος δίσκος γεμάτος αέρια, βράχους και σκόνη.

Τώρα, μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι, μέσα σε εκείνο το πρωτόγονο σκηνικό, υπήρξε μια τεράστια δομή ακριβώς πίσω από τον Δία που λειτούργησε σαν αλυσίδα παραγωγής, υπεύθυνη για τη δημιουργία των πλανητών που γνωρίζουμε σήμερα.

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