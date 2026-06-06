Γιγάντιο «εργοστάσιο πλανητών» ανακαλύφθηκε πέρα ​​από τον Δία: Εξηγεί την προέλευση του Ηλιακού Συστήματος

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια τεράστια δακτυλιοειδής δομή παγίδευσης σκόνης πίσω από τον Δία λειτούργησε ως κομβική αλυσίδα παραγωγής για τους πλανήτες