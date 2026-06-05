Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια έξι πλοίων από τους πραγματικούς «Πειρατές της Καραϊβικής»

Το Νασάου, η πρωτεύουσα των Μπαχαμών, ήταν το μέρος όπου πειρατές όπως ο Μαυρογένης και ο Κάλικο Τζακ Ράκαμ κρύβονταν, σχεδίαζαν τις επόμενες ληστείες τους και μοιράζονταν τα λάφυρα.Τώρα, το 2026, μια ομάδα επιστημόνων κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη επίσημη άδεια για κατάδυση στην περιορισμένη ζώνη του λιμανιού του Νασάου, εντοπίζοντας έξι ναυάγια από τη «χρυσή εποχή της πειρατείας».Τα ευρήματα των «Πειρατών της Καραϊβικής»Συγκεκριμένα, βρέθηκαν υπολείμματα πλοίων, βαριά σιδερένια κανόνια, χιλιάδες θραύσματα κεραμικών και γυάλινα μπουκάλια. Επίσης, εντοπίστηκαν εξαρτήματα πλοίων, τούβλα από την κουζίνα ενός σκάφους και 143 πίπες καπνού διακοσμημένες με μονόκερο, άλογο, στέμμα και το βασιλικό εθνόσημο της Αγγλίας.«Αυτά τα ευρήματα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Με εξέπληξε η απροσδόκητη επιβίωση ενός ξύλινου κύτους. Σε τελική ανάλυση, τα πλοία ήταν το κύριο εργαλείο του πειρατικού τρόμου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν δεκάδες ακόμη ναυάγια μέσα και γύρω από το λιμάνι», επισημαίνει στην εφημερίδα The Guardian ο Σον Κίνγκσλεϊ, Βρετανός θαλάσσιος αρχαιολόγος και συνδιευθυντής του έργου.Είναι γνωστό ότι οι πειρατές έκαιγαν τα πλοία που είχαν λεηλατήσει αφού έκλεβαν το φορτίο τους, προκειμένου να κρύψουν τα στοιχεία του εγκλήματος. Η ομάδα έρευνας εντόπισε και ένα απανθρακωμένο ξύλινο κύτος.«Το κάψιμο των πλοίων μέχρι τη γραμμή της επιφάνειας του νερού ήταν μια διαβόητη τακτική για την απόκρυψη των εγκλημάτων από τις αρχές. Το κύτος στο Νασάου δείχνει όλα τα σημάδια των πειρατικών παρανομιών», δήλωσε στο ίδιο μέσο ο Μάικλ Πάτμαν, συνδιευθυντής της αποστολής και πρεσβευτής ιστορίας, πολιτισμού και μουσειολογίας στις Μπαχάμες.«Δεν βρέθηκαν άλλα κατάλοιπα στο φορτίο του ναυαγίου. Είναι πιθανό το πλοίο να ήταν αγγλικό και να έπλευσε προς το Νασάου αμέσως μετά την εξάλειψη της πειρατικής απειλής. Η επιβίωση του ναυαγίου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την παράκτια ανάπτυξη, είναι ένα θαύμα. Το φορτίο του εμπόρου, που αποτελούνταν από κρασί σε γυάλινα μπουκάλια και κομψές πίπες καπνού, ρίχνει φως στη μεταμόρφωση του Νασάου σε ένα κανονικό εμπορικό λιμάνι, που συνήλθε από την πειρατική αναρχία», αναφέρει ο Κίνγκσλεϊ.